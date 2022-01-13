Часть Мурино и Нового Девяткино оставят без горячей воды и тепла почти на сутки

Почти полсотни домов во Всеволожском районе Ленобласти на 20 часов отключат от горячего водоснабжения из-за протекающей трубы. Ее решили заменить, не дожидаясь серьезной аварии.



Как сообщает 47News со ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в девять часов вечера 13 января специалисты начнут устранять дефект на трубопроводе на Школьной улице в Новом Девяткино. Работы продлятся до следующего вечера, перевести систему обратно в штатный режим планируется в 17 часов 14 января. Решение заменить ненадежный участок трубопровода сейчас было принято для предотвращения более серьезного технологического нарушения, отметили в компании.