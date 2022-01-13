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Часть Мурино и Нового Девяткино оставят без горячей воды и тепла почти на сутки

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Почти полсотни домов во Всеволожском районе Ленобласти на 20 часов отключат от горячего водоснабжения из-за протекающей трубы. Ее решили заменить, не дожидаясь серьезной аварии.

Как сообщает 47News со ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в девять часов вечера 13 января специалисты начнут устранять дефект на трубопроводе на Школьной улице в Новом Девяткино. Работы продлятся до следующего вечера, перевести систему обратно в штатный режим планируется в 17 часов 14 января. Решение заменить ненадежный участок трубопровода сейчас было принято для предотвращения более серьезного технологического нарушения, отметили в компании.

На время работ 83 здания в Новом Девяткино и Мурино переведут на резервную схему подачи горячей воды. В 45 домах с закрытой схемой водоснабжения горячую воду и отопление отключат. Адреса домов, попадающих под отключение теплоносителя, опубликовала администрация Нового Девяткино.

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Комментарии (5)

267060033
Невский район, проспект Большевиков - тоже без горячей воды и отопления. Без объявлений, без информации на каких-либо сайтах. Решили, раз на улице плюсовая температура, то людям греться незачем?! Тут хотя бы какая-то причина указана, а нам что думать?
Аллио
Отлично! Вот нам и товарищи по несчастью! Мы сегодня тоже без теплоснабжения, примерно с половины 10-ого утра, по чётную сторону Гражданского проспекта, на территории за домами 84-86.
Господа "фонтанщики", мне так хотелось вам отправить эту новость с иллюстрациями: легковушка провалилась в промоину на выезде из проезда между домами 51/1 и 75/1 по Гражданскому проспекту (там как раз и есть место аварии на теплосети, снабжающей наш дом)! Но, увы, эти живописные кадры к вам уже не попадут, потому что отправить вам эту новость категорически не получается.
James Cook
Новый район, уже рвется.
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