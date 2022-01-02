31 января — круглый стол «Для кого актуальна зеленая повестка или что такое ESG»

Три загадочные буквы ESG все плотнее входят в жизнь российского бизнеса. Они объединяют три позиции — экологию, социальную политику и корпоративное управление — в то, что принято называть «устойчивым развитием». То, что еще недавно казалось чем-то актуальным только для западной повестки, сегодня уже становится неотъемлемой частью жизни. Причем движение идет как сверху — от глобальных корпораций и государств, так и со стороны сотрудников-миллениалов, для которых все эти вопросы действительно важны. Составляются рейтинги ESG, Банк России выпускает рекомендации советам директоров публичных компаний учитывать климатические риски и ответственность перед третьими лицами. О том, как идет формирование нового сознания в российском бизнесе — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Добровольно или принудительно — что заставляет компании думать о ESG-повестке?
- Какие шаги для внедрения ESG-повестки в жизнь предпринимают компании?
- Зависит ли внедрение ESG-принципов от сферы деятельности компаний? Где внедрять их проще?
- Трудности экологических программ: «зеленая энергетика» и раздельный сбор мусора, снижение углеродного следа и климатические риски.
- Каковы современные подходы к социальной политике компаний? Что они предполагают кроме стандартного соцпакета?
- Каким должно быть управление компаний в соответствии с принципами ESG?
- Что дает внедрение ESG компаниям кроме репутации? Можно ли ожидать экономического эффекта?
- Кто научит бизнес и объяснит, как это внедрять?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Конференция пройдет в 16:00 / 31 января 2021 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru