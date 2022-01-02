31 января — круглый стол «Для кого актуальна зеленая повестка или что такое ESG»

Три загадочные буквы ESG все плотнее входят в жизнь российского бизнеса. Они объединяют три позиции — экологию, социальную политику и корпоративное управление — в то, что принято называть «устойчивым развитием». То, что еще недавно казалось чем-то актуальным только для западной повестки, сегодня уже становится неотъемлемой частью жизни. Причем движение идет как сверху — от глобальных корпораций и государств, так и со стороны сотрудников-миллениалов, для которых все эти вопросы действительно важны. Составляются рейтинги ESG, Банк России выпускает рекомендации советам директоров публичных компаний учитывать климатические риски и ответственность перед третьими лицами. О том, как идет формирование нового сознания в российском бизнесе — поговорим на круглом столе.

