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31 января — круглый стол «Для кого актуальна зеленая повестка или что такое ESG»

Городской портал «ФОНТАНКА.РУ» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Для кого актуальна зеленая повестка или что такое ESG». Приглашаются представители бизнеса и профильных комитетов.

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Три загадочные буквы ESG все плотнее входят в жизнь российского бизнеса. Они объединяют три позиции — экологию, социальную политику и корпоративное управление — в то, что принято называть «устойчивым развитием». То, что еще недавно казалось чем-то актуальным только для западной повестки, сегодня уже становится неотъемлемой частью жизни. Причем движение идет как сверху — от глобальных корпораций и государств, так и со стороны сотрудников-миллениалов, для которых все эти вопросы действительно важны. Составляются рейтинги ESG, Банк России выпускает рекомендации советам директоров публичных компаний учитывать климатические риски и ответственность перед третьими лицами. О том, как идет формирование нового сознания в российском бизнесе — поговорим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Добровольно или принудительно — что заставляет компании думать о ESG-повестке?
  • Какие шаги для внедрения ESG-повестки в жизнь предпринимают компании?
  • Зависит ли внедрение ESG-принципов от сферы деятельности компаний? Где внедрять их проще?
  • Трудности экологических программ: «зеленая энергетика» и раздельный сбор мусора, снижение углеродного следа и климатические риски.
  • Каковы современные подходы к социальной политике компаний? Что они предполагают кроме стандартного соцпакета?
  • Каким должно быть управление компаний в соответствии с принципами ESG?
  • Что дает внедрение ESG компаниям кроме репутации? Можно ли ожидать экономического эффекта?
  • Кто научит бизнес и объяснит, как это внедрять?

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Конференция пройдет в 16:00 / 31 января 2021 года

По вопросам участия обращаться:

Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

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