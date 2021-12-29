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Слухи оказались безосновательны: Джоан Роулинг всё-таки появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»

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Джоан Роулинг приняла участие в специальном новогоднем эпизоде к 20-летию франшизы о Гарри Поттере. Об этом 28 декабря сообщили в The Independent.

Ранее утверждалось, что создательницу вселенной Мальчика, Который Выжил, не пригласили на съемки долгожданного реюниона — якобы из-за трансфобных высказываний писательницы. В трейлере спецэпизода не было и намека на то, что Джоан Роулинг всё-таки будет там присутствовать.

Журналисты The Independent посмотрели спецэпизод и рассказали, что ранние слухи были безосновательны. В одной из сцен реюниона актеры сначала обсуждают, какое влияние книги Роулинг оказали на них лично, потом появляется писательница. Она делится воспоминаниями о том, как сложно было найти мальчика на роль Гарри Поттера.

«Мы просто не могли найти Гарри, и это было как-то странно и ввергало нас в панику», — вспоминает Джоан Роулинг в фильме.

Премьера спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» состоится 1 января.

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