Слухи оказались безосновательны: Джоан Роулинг всё-таки появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг приняла участие в специальном новогоднем эпизоде к 20-летию франшизы о Гарри Поттере. Об этом 28 декабря сообщили в The Independent.



Ранее утверждалось, что создательницу вселенной Мальчика, Который Выжил, не пригласили на съемки долгожданного реюниона — якобы из-за трансфобных высказываний писательницы. В трейлере спецэпизода не было и намека на то, что Джоан Роулинг всё-таки будет там присутствовать.



Журналисты The Independent посмотрели спецэпизод и рассказали, что ранние слухи были безосновательны. В одной из сцен реюниона актеры сначала обсуждают, какое влияние книги Роулинг оказали на них лично, потом появляется писательница. Она делится воспоминаниями о том, как сложно было найти мальчика на роль Гарри Поттера.

