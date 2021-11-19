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Джоан Роулинг не позвали на спецвыпуск к 20-летию «Гарри Поттера». Константин Богомолов возмутился

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Писательницу Джоан Роулинг, создавшую вселенную «Гарри Поттера», не пригласили принять участие в спецвыпуске, который планируется по поводу 20-летия саги. Об интриге рассказало издание The Hollywood Reporter.

Со ссылкой на информацию WarnerMedia журналисты сообщили, что в спецэпизоде поучаствуют все трое актеров, сыгравших главные роли, — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, — а также режиссер Крис Коламбус. Будут и другие именитые участники — однако места нашлось не всем.

Причины, по которым Роулинг не будет в проекте, не называются. Но случившееся связывают со скандалом вокруг писательницы — летом 2020 года она была обвинена в жестокости и трансфобии за свой пост в «Твиттере». Взгляды Роулинг раскритиковали актеры, снимавшиеся в фильмах по ее книгам.

В то же время в России писательница нашла союзников. «Травлей» Роулинг 18 ноября возмутился режиссер Константин Богомолов, заявивший об этом журналистам «Говорит Москва». «Это катастрофа, прям так и напишите. Это безобразие», — отреагировал он на новость о том, что создательницу истории о мальчике-волшебнике проигнорировали те, кто использовал результаты ее интеллектуального труда.

Спецвыпуск должен выйти в эфир HBO Max 1 января 2022 года.

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Комментарии (2)

260650801
У нее миллиард евро с поттера, ей пофиг...
HomerMP
Константин Богомолов возмутился что обидели Джоан Роулинг. Что теперь делать бедным британцам? Как загладить свою вину перед Богомоловым?
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