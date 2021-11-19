Джоан Роулинг не позвали на спецвыпуск к 20-летию «Гарри Поттера». Константин Богомолов возмутился

Писательницу Джоан Роулинг, создавшую вселенную «Гарри Поттера», не пригласили принять участие в спецвыпуске, который планируется по поводу 20-летия саги. Об интриге рассказало издание The Hollywood Reporter.



Со ссылкой на информацию WarnerMedia журналисты сообщили, что в спецэпизоде поучаствуют все трое актеров, сыгравших главные роли, — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, — а также режиссер Крис Коламбус. Будут и другие именитые участники — однако места нашлось не всем.



Причины, по которым Роулинг не будет в проекте, не называются. Но случившееся связывают со скандалом вокруг писательницы — летом 2020 года она была обвинена в жестокости и трансфобии за свой пост в «Твиттере». Взгляды Роулинг раскритиковали актеры, снимавшиеся в фильмах по ее книгам.

