На книжном фестивале в Новой Зеландии решили «отменить» Роулинг

Джоан Роулинг продолжают подвергать «культуре отмены». Новозеландский книжный фестиваль Booktown исключил из программы ежегодную викторину по «Гарри Поттеру». Об этом пишет Daily Mail 2 мая.
Организаторы сообщили, что приняли решение об отмене событий, посвящённых волшебной вселенной, после консультации с представителями ЛГБТК-сообщества, чтобы не обидеть никого из гостей.
Решение вызвало неоднозначную реакцию посетителей. Некоторые сочли его неправильным и даже ироничным, ведь в этом году на Booktown с 6 по 9 мая планировалось обсуждать «культуру отмены», пишет издание Stuff. В программе обозначена панельная дискуссия, посвящённая этому феномену и его влиянию на искусство.
«Культурой отмены» называют осуждение публичного человека за недопустимые или же неэтичные слова или действия и отказ поддерживать его.
Создательницу книг о Гарри Поттере обвинили в дискриминации меньшинств и трансфобии в 2020 году. Причиной стало то, что Роулинг посчитала странной формулировку «люди, которые менструируют», а также негативно высказалась об «уничтожении понятия пола».