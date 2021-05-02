На книжном фестивале в Новой Зеландии решили «отменить» Роулинг

Джоан Роулинг продолжают подвергать «культуре отмены». Новозеландский книжный фестиваль Booktown исключил из программы ежегодную викторину по «Гарри Поттеру». Об этом пишет Daily Mail 2 мая.

Организаторы сообщили, что приняли решение об отмене событий, посвящённых волшебной вселенной, после консультации с представителями ЛГБТК-сообщества, чтобы не обидеть никого из гостей.

Решение вызвало неоднозначную реакцию посетителей. Некоторые сочли его неправильным и даже ироничным, ведь в этом году на Booktown с 6 по 9 мая планировалось обсуждать «культуру отмены», пишет издание Stuff. В программе обозначена панельная дискуссия, посвящённая этому феномену и его влиянию на искусство.