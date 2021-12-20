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«Мы — семья, и всегда будем частью жизни друг друга». Вышел трейлер реюниона звезд «Гарри Поттера»

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Фото: Скриншот трейлера
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В сети 20 декабря появился трейлер спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс».

Это документальный выпуск, который сняли к двадцатилетию кинофраншизы создатели фильмов о Гарри Поттере. В нем исполнители главных ролей Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон встретятся с режиссером Крисом Коламбусом и другими известными актерами из всех восьми фильмов о Гарри Поттере.

Актеры вновь попадут в знаменитые локации киновселенной: платформу 9 3/4, Косой переулок, залы Хогвардса.

«Как будто мы не расставались, и в то же время прошла вечность», — говорит за кадром Эмма Уотсон.

Герои вспомнят яркие моменты съемок и расскажут об особых отношениях, которые возникли между ними за годы работы.

«Больше всего меня пугала мысль, что самое важное в нашей жизни уже позади», — признается Дэниел Рэдклифф.

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В серии снимутся также главные злодеи франшизы — исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс и экранная Беллатриса Лестрейндж — Хелена Бонем Картер.

Премьера спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» состоится 1 января.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Джоан Роулинг не позвали на спецвыпуск к 20-летию «Гарри Поттера». Случившееся связывают со скандалом вокруг писательницы — летом 2020 года она была обвинена в жестокости и трансфобии за свой пост в «Твиттере».

Фото: Скриншот трейлера

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Комментарии (1)

Rozenkrantz
без создательницы "вселенной Поттера" - фильм не считается
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