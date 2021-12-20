«Мы — семья, и всегда будем частью жизни друг друга». Вышел трейлер реюниона звезд «Гарри Поттера»

Это документальный выпуск, который сняли к двадцатилетию кинофраншизы создатели фильмов о Гарри Поттере. В нем исполнители главных ролей Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон встретятся с режиссером Крисом Коламбусом и другими известными актерами из всех восьми фильмов о Гарри Поттере.

В сети 20 декабря появился трейлер спецэпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс».

«Как будто мы не расставались, и в то же время прошла вечность», — говорит за кадром Эмма Уотсон.



Герои вспомнят яркие моменты съемок и расскажут об особых отношениях, которые возникли между ними за годы работы.



«Больше всего меня пугала мысль, что самое важное в нашей жизни уже позади», — признается Дэниел Рэдклифф.