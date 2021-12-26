Путин: Ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным

Президент Владимир Путин рассказал, какой ответ даст Россия на расширение НАТО на восток и отказ альянса договариваться по гарантиям безопасности.
«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал глава государства в эфире канала «Россия 1».
При этом Путин отметил, что Россия выдвинула предложения США не для того чтобы «что-то забаллотировать и что-то прекратить». Целью, по словам президента, является достижение дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически.
Ранее российский лидер в ходе большой пресс-конференции заявил, что дальнейшее движение НАТО на восток «неприемлемо». Путин считает, что Запад должен дать РФ гарантии и «не забалтывать» проблему.