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Путин: Ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным

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Президент Владимир Путин рассказал, какой ответ даст Россия на расширение НАТО на восток и отказ альянса договариваться по гарантиям безопасности.

«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», — сказал глава государства в эфире канала «Россия 1».

При этом Путин отметил, что Россия выдвинула предложения США не для того чтобы «что-то забаллотировать и что-то прекратить». Целью, по словам президента, является достижение дипломатического переговорного результата, закрепленного юридически.

Ранее российский лидер в ходе большой пресс-конференции заявил, что дальнейшее движение НАТО на восток «неприемлемо». Путин считает, что Запад должен дать РФ гарантии и «не забалтывать» проблему.

Российское Министерство иностранных дел 17 декабря опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. По данным СМИ, в НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией по поводу гарантий безопасности. Условия Москвы в альянсе принять не готовы.

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Комментарии (33)

dragvs
Цап-царап готовится еще что-нибудь отмочить. Его рейтинг ниже плинтуса. Экономическая ситуация ухудшается. Нет никаких планов и перспектив выхода из кризиса. Вместо мирной передачи власти в стране похоже планируется сценарий кровавой расправы над людьми.
Zet
Пошлют тебя, Вова, НАТО и США куда подальше и будут делать то, что им целесообразней. Как и раньше делали. И никаких реальных действий от России не будет, Путин их боится. Все эти истерики на госканалах просто способ показать мнимое буйство. Ракеты что в Белоруссии, что в Крыму, что на Кубе, что на Камчатке никому реально не страшны, потомучто применять их не будут. А реально напасть на Украину кишка тонка. Только по ТВ стращать и способна сегодняшняя Россия. Сидела-сидела и вдруг гарантий каких-то от других независимых стран запросила. А с чего они с вами должны считаться? Зачем им вам что-то гарантировать? СССР реальную угрозу представлял и с ним считались. Но это не про сегодняшнюю Россию. Она никому не интересна и не страшна. Все эти псевдоультиматумы, чтобы нищающее население от проблем с инфляцией и низкой зарплатой отвлечь. Батьке могут кредитов с ракетами подкинуть разве что. И объявить это великой победой!
Oliv
2. Теперь о базах НАТО. Расстояние между РФ и США всего 4 км (между островами), без островов – 86 км. Хотя до Москвы далеко. А что ближе? Кратчайшее расстояние по прямой между границей Латвии (член НАТО) и Москвой - 585 км, границей Украины и Москвой – 453 км. При скорости натовской ракеты-носителя 6 км/с, разница в подлетном времени 22 секунды. А вот расстояние по прямой между границей Эстонии (член НАТО) и Санкт-Петербургом всего 130 км (все подлетное время 22 секунды). Но это, видно, не волнует. Может столицу России перенести в Туруханск (поближе к географическому центру)? Захотят поставить ракеты на Украину – поставят. Взамен можно предположить, что вблизи побережья США (напротив тех же Нью-Йорка, Вашингтона) на глубине затаились на боевом дежурстве атомные ракетоносцы. Для паритета, скажем так. А тут еще и «Циркон» успешно прошел испытания. Когда страны меряются, у кого ядерная ракета больше, достанется все равно всем, и даже тем, у кого их нет. Об этом нужно помнить всегда.
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