FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -12
74.29р83.62р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Financial Times: В НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией о гарантиях безопасности

9
Печать

В НАТО хотят продолжать переговоры с Россией, но не могут согласиться на требования Москвы.

«Союзники по НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией, несмотря на невозможность выполнения многих требований Москвы», — сообщает 21 декабря Financial Times со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания настаивают, что требования РФ противоречат договорам периода окончания холодной войны. Они при этом указывают на важность диалога с Россией, так как «закрытые двери могут ухудшить ситуацию».

Издание выяснило, что цель НАТО — убедить Россию отказаться от наращивания военной силы на границе с Украиной.

Ранее российское Министерство иностранных дел опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Danik
Надо Россию принять в НАТО! Делов-то!
Тогда на официальной основе американьские войска будут в России.
Да и российской елитке будет проще оправдываться перед холопами о своем проживании в лондонах и флоридах.
Попомните, ребята, этим и закончится!)
Cвифт
... будет, старик Байден дожмёт .... с пактом похоже я не ошибся, Европу видимо, устроившую себе халяву за американский счёт, никто спрашивать особо не будет.
--- Евросоюз заподозрил Россию в желании исключить его из переговоров с США по НАТО (с)
Artem_9
Хотят продолжить переговоры с Россией? А как же сссанкции?))
Кстати по вопросу российского ультиматума США переговоры будут только со штатами. Европка все равно ничего не решает))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний