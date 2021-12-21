Financial Times: В НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией о гарантиях безопасности

В НАТО хотят продолжать переговоры с Россией, но не могут согласиться на требования Москвы.



«Союзники по НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией, несмотря на невозможность выполнения многих требований Москвы», — сообщает 21 декабря Financial Times со ссылкой на свои источники.



Собеседники издания настаивают, что требования РФ противоречат договорам периода окончания холодной войны. Они при этом указывают на важность диалога с Россией, так как «закрытые двери могут ухудшить ситуацию».

