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Доктор Курпатов победил в финале лженаучной премии

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Доктор Андрей Курпатов победил в финале премии «Почётный Академик ВРАЛ-2021». И был награжден за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и их популяризации.

Как сообщает «Эхо Москвы» 26 декабря, теории Курпатова о том, что люди впадают в депрессию, становятся склонны к самоубийству и просто глупеют из-за использования смартфонов и новых технологий, опровергли ученые. В отдельной номинации «АПЧХИ» — «Академия Превентивной ЧакроХирургии» победил доктор Александр Редько, утверждающий, что открыл восьмой ген и выступающий против вакцинации. Объявление победителей прошло в Петербурге.

Премию с 2016 года вручает портал Антропогенез.ру, крупнейший российский научно-просветительский портал, посвящённый эволюции человека. Проект стартовал в 2010 году по инициативе научного журналиста Александра Соколова и антрополога Станислава Дробышевского.

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Комментарии (4)

footballer13
Угу. И ни слова, например, об арбидоле, продажи/закупки которого рванули до небес в "период пандемии".
Вот кого разоблачать надо, всяко не фриков типа Курпатова, с которым и так давно всем ясно.
Ankor
В свое время премия инквизиторов тоже была. "А судьи кто?" Потом памятники ставят с надписью «Джордано Бруно — от столетия, которое он предвидел, на том месте, где был зажжён костёр».
тов
Про помощника не забывайте рассказывать.
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