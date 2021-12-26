Доктор Курпатов победил в финале лженаучной премии

Доктор Андрей Курпатов победил в финале премии «Почётный Академик ВРАЛ-2021». И был награжден за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и их популяризации.
Как сообщает «Эхо Москвы» 26 декабря, теории Курпатова о том, что люди впадают в депрессию, становятся склонны к самоубийству и просто глупеют из-за использования смартфонов и новых технологий, опровергли ученые. В отдельной номинации «АПЧХИ» — «Академия Превентивной ЧакроХирургии» победил доктор Александр Редько, утверждающий, что открыл восьмой ген и выступающий против вакцинации. Объявление победителей прошло в Петербурге.
Премию с 2016 года вручает портал Антропогенез.ру, крупнейший российский научно-просветительский портал, посвящённый эволюции человека. Проект стартовал в 2010 году по инициативе научного журналиста Александра Соколова и антрополога Станислава Дробышевского.