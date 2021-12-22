Победителю — грустного рептилоида: в финале лженаучной премии сразятся доктора Курпатов и Редько

Как стало известно 22 декабря, в отрыв ушли две тройки лидеров, первую возглавил психотерапевт и популяризатор Андрей Курпатов (32,8%), за ним идут автор канала «Крамола» Антон Мысливец (18,2%) и историк Ольга Четверикова (17,1%). Во главе второй тройки доктор Александр Редько (35,1%), актриса Мария Шукшина (27,5%) и врач Александр Мясников (24,3%). Всего были отданы почти 5000 голосов.



Выборы двух академиков-победителей состоятся 25 декабря. Победитель в основной номинации получит статуэтку Грустного рептилоида, а первый в истории почётный Академик АПЧХИ — Золотую кофейную клизму.

