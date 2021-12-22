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Победителю — грустного рептилоида: в финале лженаучной премии сразятся доктора Курпатов и Редько

Народное голосование определило финалистов премии «Почётный Академик ВРАЛ-2021», которую вручают за выдающиеся достижения в области лженауки, псевдонауки и их популяризации, а также в специальной номинации «АПЧХИ» — «Академия Превентивной ЧакроХирургии».

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Как стало известно 22 декабря, в отрыв ушли две тройки лидеров, первую возглавил психотерапевт и популяризатор Андрей Курпатов (32,8%), за ним идут автор канала «Крамола» Антон Мысливец (18,2%) и историк Ольга Четверикова (17,1%). Во главе второй тройки доктор Александр Редько (35,1%), актриса Мария Шукшина (27,5%) и врач Александр Мясников (24,3%). Всего были отданы почти 5000 голосов.

Выборы двух академиков-победителей состоятся 25 декабря. Победитель в основной номинации получит статуэтку Грустного рептилоида, а первый в истории почётный Академик АПЧХИ — Золотую кофейную клизму.

Премию с 2016 года вручает портал Антропогенез.ру, крупнейший российский научно-просветительский портал, посвящённый эволюции человека. Проект стартовал в 2010 году по инициативе научного журналиста Александра Соколова и антрополога Станислава Дробышевского.

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Комментарии (5)

Ukumari
А что такое кофейная клизма?
grannie
Редька вне конкуренции!
SU LUX INN
создателей Отвара из репы следует наградить Номенацией!
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