FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -14
73.36р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Адвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

В Петербурге скончался народный артист России Владимир Татосов

1
Печать

Народный артист РСФСР Владимир Татосов скончался 24 декабря в возрасте 95 лет в Петербурге. Об этом сообщила «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Актер сыграл в десятках кинокартин, среди которых — «Залп «Авроры», «Первый посетитель», «Мсье Жак и другие», «Салют, Мария!», «Крах инженера Гарина», «Шестое июля», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Улицы разбитых фонарей» и другие. И конечно, он был звездой прославленных театральных сцен — Ленинградского театра комедии, Театра имени Ленинского комсомола, БДТ.

Съемки кинофильма ««Досье на самого себя». СССР. Ленинград. 1 декабря 1988 г.
Съемки кинофильма ««Досье на самого себя». СССР. Ленинград. 1 декабря 1988 г.Фото: Николай Адамович, Иван Куртов. Фотохроника ТАСС
ПоделитьсяПоделиться

«Всегда хотел стать летчиком, даже учился в школе военно-воздушных сил, — рассказывал он в интервью «Фонтанке». — Но во время войны нас эвакуировали на Урал. Я учился в Свердловске, занимался курсантской самодеятельностью, пел фронтовые песни, играл антифашистские скетчи. Мои командиры, наблюдавшие за этим, оказались серьезными людьми, они и решили отправить меня учиться в театральное училище. Я послушался старших».

Съемки кинофильма ««Досье на самого себя». СССР. Ленинград. 1 декабря 1988 г.
Съемки кинофильма ««Досье на самого себя». СССР. Ленинград. 1 декабря 1988 г.Фото: Николай Адамович, Иван Куртов. Фотохроника ТАСС

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний