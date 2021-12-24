В Петербурге скончался народный артист России Владимир Татосов

Народный артист РСФСР Владимир Татосов скончался 24 декабря в возрасте 95 лет в Петербурге. Об этом сообщила «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.



Актер сыграл в десятках кинокартин, среди которых — «Залп «Авроры», «Первый посетитель», «Мсье Жак и другие», «Салют, Мария!», «Крах инженера Гарина», «Шестое июля», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Улицы разбитых фонарей» и другие. И конечно, он был звездой прославленных театральных сцен — Ленинградского театра комедии, Театра имени Ленинского комсомола, БДТ.

