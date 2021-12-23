FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -6
73.79р83.15р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Самбиста, «под кайфом» задавившего женщину на Большевиков, отправили в колонию

7
Печать
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_13929280" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ПоделитьсяПоделиться

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, которое произошло в Невском районе осенью 2020 года. Молодой самбист без прав и под наркотиками сел за руль, задавил пешехода и отправил в больницу женщину и младенца.

Как сообщает 23 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 11 октября 2020 года между 21:56 и 22:01 18-летний Юсуп Рабаданов, находясь в состоянии наркотического опьянения и не имея водительских прав, управлял чужим автомобилем ВАЗ-2112. Он следовал по проспекту Большевиков от улицы Новоселов в сторону улицы Крыленко и к перекрестку с улицей Тельмана приближался на скорости около 98 км/ч. Опасные маневры «Лады» попали на видеорегистратор одного из очевидцев.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Несмотря на то, что ему был красный, Рабаданов, не тормозя, выехал на перекресток и сбил 36-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре» на свой зеленый. Затем «Лада» продолжила движение прямо и врезалась в Hyundai Solaris, который ехал по Тельмана на разрешающий сигнал и поворачивал налево на Большевиков, в сторону Крыленко. Момент столкновения засняла камера видеонаблюдения.

В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте от тупой сочетанной травмы тела. В «Солярисе», как сообщалось ранее, пострадали две пассажирки: 11-месячная девочка и 27-летняя женщина. Сам Рабаданов тоже был госпитализирован, а 13 октября суд посчитал, что его нужно заключить под стражу.

Невский районный суд Петербурга признал молодого человека виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 2 года. Также с него в пользу потерпевшего взыскали 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и 650 730 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_13929280" class="_ io-leave-page" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Капитан Очевидность2
Надо было мужу и очевидцам устроить суд сразу на месте. Всем бы стало от этого легче.
Котбуян
это геноцид русского народа просто...В каждой сводке рамозановы-рабодановы...
OlyM
Мало дали, тем более под наркотой был.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний