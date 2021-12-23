Самбиста, «под кайфом» задавившего женщину на Большевиков, отправили в колонию

Как сообщает 23 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 11 октября 2020 года между 21:56 и 22:01 18-летний Юсуп Рабаданов, находясь в состоянии наркотического опьянения и не имея водительских прав, управлял чужим автомобилем ВАЗ-2112. Он следовал по проспекту Большевиков от улицы Новоселов в сторону улицы Крыленко и к перекрестку с улицей Тельмана приближался на скорости около 98 км/ч. Опасные маневры «Лады» попали на видеорегистратор одного из очевидцев.

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, которое произошло в Невском районе осенью 2020 года. Молодой самбист без прав и под наркотиками сел за руль, задавил пешехода и отправил в больницу женщину и младенца.

Несмотря на то, что ему был красный, Рабаданов, не тормозя, выехал на перекресток и сбил 36-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре» на свой зеленый. Затем «Лада» продолжила движение прямо и врезалась в Hyundai Solaris, который ехал по Тельмана на разрешающий сигнал и поворачивал налево на Большевиков, в сторону Крыленко. Момент столкновения засняла камера видеонаблюдения.

В результате ДТП женщина-пешеход скончалась на месте от тупой сочетанной травмы тела. В «Солярисе», как сообщалось ранее, пострадали две пассажирки: 11-месячная девочка и 27-летняя женщина. Сам Рабаданов тоже был госпитализирован, а 13 октября суд посчитал, что его нужно заключить под стражу.

Невский районный суд Петербурга признал молодого человека виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 2 года. Также с него в пользу потерпевшего взыскали 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и 650 730 рублей в счет возмещения материального ущерба.