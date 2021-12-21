ВАЗ, наказ и унитаз. Из соседских распрей с сестрорецкой дорожки дознание сделало ущербное дело

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Двое соседей из СНТ «Разлив» больше года выясняют отношения в судах разных уровней. Обвиненная в умышленной порче имущества петербурженка вынуждена была платить за примирение. Но и после расплаты уголовное дело не прекращено, а возле забора все время мелькает соседская голова.

В первый пандемийный март юная дачница из Курортного района Петербурга шла по заснеженной дорожке в СНТ «Разлив» к себе домой. Как позже написала ее мама Ирина Шабашева в заявлении о преступлении, пара соседей пристала к ребенку с предложениями о выпивке и знакомстве. Девочка убежала на свой участок, мужчины долго ломились в железный забор, утверждает Ирина. После вызова охраны и приезда полиции Александр Гавриленко рассказал, что его соседу стало плохо, но сам он сесть за руль и отвезти его до станции не мог из-за отсутствия документов на машину. Колотя в забор, он пытался привлечь на помощь Шабашеву и ее мужа.



Утром, 10 марта 2020 года, Ирина у своих ворот обнаружила припаркованный автомобиль Гавриленко. Позже он объяснил, что вечером все же был готов к поездке, собирался в магазин, но через несколько метров «Митсубиши» заглохла и ему ничего не оставалось, кроме как оставить ее прямо перед выездом с соседского участка.



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Разбираться опять пришлось полиции. Под надзором инспекторов ДПС Гавриленко машину отогнал поближе к своему дому.

Пока заявление Шабашевой о приставаниях к ее дочери начало свой долгий путь от МВД в прокуратуру и обратно, сталкиваясь на пути с отказами в возбуждении и отменами этих постановлений, жалоба Гавриленко имела больший успех. Оказалось, что за утренней встречей Ирины с соседской «Митсубиши» из щелочки в заборе наблюдала жительница дома напротив Анна. Как позже она рассказывала в суде, ее внимание привлек звук, который представился ей как удар створки ворот об машину. Первый она только слышала, второй сопровождался картинкой, на которой Анна видела, как соседка открывает ворота.



То, что разглядела соседка, запечатлели и камеры видеонаблюдения на ее заборе. Запись отнесли Гавриленко, на ней он увидел как Шабашева ходила вокруг автомобиля и «начала производить умышленное открывание ворот». Повреждения на машине он осмотрел через несколько дней. На экспертизу автомобиль повез во Всеволожск. Мастера насчитали ущерб чуть больше шести тысяч рублей за материалы. Гавриленко оценил его для себя как значительный. Этого, при минимальной грани из УК в пять тысяч, хватило для возбуждения уголовного дела по статье об умышленном повреждении имущества.

Дознание начало работу. В материалах дела, например, есть составленная лейтенантом полиции фототаблица, на которой «Лансер» сфотографирован спереди и сзади. На двух протоколах, выемки и осмотра, две одинаковые фотографии, только во втором случае увеличенные. Видно, что одна из фотографий взята с «Авито». Согласно протоколу осмотра, на машину следователь смотрела 17 августа у дома 7а по улице Володарского в Сестрорецке. Гугл-карты подсказывают, что узких грунтовых дорожек с заборами по бокам в этой местности нет.



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Есть в материалах и более ранние кадры «Лансера», снятые участковым 17 марта в темное время суток. Повреждения несколько отличаются от тех, что были зафиксированы позднее.



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Также к делу приложены фото из «Единого центра оценки и экспертиз», который обозначил стоимость материалов и ремонта. Понять, что на снятых с близкого расстояния кадрах именно «Митсубиши» трудно. Обвиняемая и опрошенные «Фонтанкой» специалисты по ремонту автомобилей считают, что скорей всего на кадрах другая машина. Косвенно это подтверждается и сервисами, на которых «Фонтанке» удалось найти выставленный на продажу «Лансер» с аналогичным VIN-номером — как минимум не совпадают данные о пробеге.

К слову о продаже — машина является вещественным доказательством и была отдана обратно Гавриленко под сохранную расписку. Он владел «Митсубиши» с апреля 2019-го по ноябрь 2020-го, после чего она сменила номер, собственника и дважды угодила в ДТП. Согласно VIN-номеру, «Лансер» теперь принадлежит некой 21-летней Дарье, которая как собственник оформила полис ОСАГО, что и отразилось в открытой базе Российского союза автостраховщиков.

«Прокурор на заседании настаивала, что машина до сих пор принадлежит Гавриленко, она не отремонтирована и все повреждения будут нам предъявлены», — рассказала Ирина.

В августе того же года, когда дело уже было возбуждено, но Шабашева об этом еще не знала, случился очередной с Гавриленко конфликт. По словам Ирины, он перегородил проезд к участку и предлагал им больше на даче не появляться.

Как следует из решения суда, в садоводство снова приезжала полиция, и Гавриленко оштрафовали за мелкое хулиганство. «Проводя ребром ладони по горлу и демонстрируя средний палец руки, в грубой и нецензурной форме заявлял, что истица и ее муж принадлежат к числу лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, и высказывал другие бранные выражения», — подтвердил суд и взыскал в пользу Шабашевой 30 тысяч компенсации морального вреда.

В феврале между соседями снова встал суд. На этот раз та самая внимательная соседка Анна написала заявление на Шабашеву — якобы она намеренно наехала на нее пока парковалась и не стала даже извиняться, а вместо этого покинула место ДТП, отъехав за свой забор. Протокол о нарушении был составлен почти через два месяца после событий, которые сама Ирина и ее дочь описывают исключительно как провокацию: Анна вышла со своего участка, приблизилась к машине и ударила по капоту. Мировой судья в итоге доказательств слов якобы пострадавшей соседки не нашел и производство прекратил.



Гавриленко регулярно приходил к соседскому забору. По словам Ирины, которые в судебном заседании подтвердил потерпевший, через представителя она в итоге добровольно отдала соседу 40 тысяч рублей, лишь бы дело было прекращено.

Спустя год после истории с якобы побитой машиной забор Ирины снова оказался заблокирован. Трое суток подряд, 8, 9 и 10 марта, Гавриленко приносил и ставил вплотную к калитке унитаз.



В полицию снова отправилось заявление Шабашевой на действия Гавриленко, в возбуждении дела об административном правонарушении ей отказали, Сестрорецкий районный суд на жалобу отреагировал таким образом, что несколько месяцев данные Ирины «висели» в картотеке суда как привлекаемой за мелкое хулиганство. Она дошла до горсуда, где материалы велели рассмотреть заново в нижестоящей инстанции.

С приходом тепла, 11 апреля, у забора Шабашевой снова были замечены телодвижения. Соседка Анна и бывшая супруга Гавриленко заклеивали камеры видеонаблюдения на участке Ирины. После их визита, она нашла скол на лобовом стекле своей «Вольво», но доказательств умышленной порчи имущества на этот раз правоохранительные органы не увидели и в возбуждении дела ей отказали. Историю с камерами мать детей Гавриленко объяснила тем, что на своем участке она занимается обливаниями и не хочет попадать в объектив.



Еще через несколько дней у забора вновь появился сам Гавриленко. Слегка пошатываясь, он стучал по железу, поднимал телефон — возможно, что-то пытался снять. Дома была только малолетняя дочь Ирины, она вызвала ЧОПовцев. Какого-либо состава полиция вновь не нашла.

