Судьбу девочки, найденной с телом матери под Петербургом, решат до конца января. Органы опеки называют два варианта

Четырёхлетняя девочка, которую забрали из квартиры с умершей матерью в посёлке Каменка, по документам осталась сиротой. Об этом 21 декабря пишет 47news со ссылкой на управление опеки и попечительства администрации Выборгского района Ленобласти.
«По закону устроить её должны в течение месяца. Ребенок либо пойдёт в семью, либо в детский дом. Как мы понимаем на данный момент, родственников нет. В свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк», — рассказали в управлении.
Как писала «Фонтанка», сейчас девочка находится в Выборгской детской больнице. В прокуратуре Ленобласти сообщали, что её обследовали, состояние здоровья не вызывает у медиков опасений. Органы надзора проводят проверку.
В поле зрения органов опеки одинокая мать не попадала. Известно, что ей было сорок лет, родом из Благовещенска, в последнее время работала в городской службе такси Выборга. Соседи отметили, что женщина не пила и припомнили несколько просьб одолжить денег, чтобы купить продукты.