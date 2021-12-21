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Четырехлетнюю девочку нашли в захламленной квартире рядом с телом матери под Петербургом

Четырехлетняя девочка несколько дней провела рядом с телом матери в запертой квартире в Каменке.

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Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, ребенка нашли после того, как 16 декабря в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что его знакомая Елена, проживающая в поселке Каменка, несколько дней не выходит на связь, на звонки не отвечает. Полицейские пришли по адресу проживания женщины, но дверь им никто не открыл. Они вызвали МЧС. Сотрудники с помощью выдвижной лестницы смогли проникнуть в квартиру через окно. И нашли в квартире мертвую женщину и маленькую девочку.

По предварительной информации, квартира была сильно захламлена мусором и большим количеством вещей, а ребенок жил в антисанитарных условиях.

Соседи женщины рассказали полицейским, что отца у ребенка не было, а мать была необщительная — не пила, но несколько раз просила в долг, чтобы купить продукты.

Ребенка увезли в Выборгскую городскую детскую больницу, а тело женщины — в морг для установления причины смерти.

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Комментарии (5)

f0ntan
После этой статьи идут ссылки по теме. А тут все не по теме. Потому что эта Каменка прославилась тем, что жители Каменки замерзали из-за аварии на местной котельной. И Фонтань об этом писала. А тут ни одной ссылки на статьи, где жители Каменки замерзали из-за аварии на котельной. Видать, падение из окна с москитной сеткой или смерть после купания в ванной для них больше похоже на этот случай
dedmoroz_5e4d8827384c2
мужчина, по сути, спас ребёнка

это крёстный отец
Uncle
Если бы раздали "вертолётные деньги" вы бы первые кричали про "с каких шишей мы должны кормить шизоидных тётенек из Каменок" Потому что при российской модели бизнеса это вызвало бы такую галопирующую инфляцию, что вам бы совсем не понравилось.
На каждый рубль что "даёт" правительство оно же отнимает 50 копеек, а бизнес отнимает еще рубль.
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