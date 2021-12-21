Четырехлетнюю девочку нашли в захламленной квартире рядом с телом матери под Петербургом

Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, ребенка нашли после того, как 16 декабря в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что его знакомая Елена, проживающая в поселке Каменка, несколько дней не выходит на связь, на звонки не отвечает. Полицейские пришли по адресу проживания женщины, но дверь им никто не открыл. Они вызвали МЧС. Сотрудники с помощью выдвижной лестницы смогли проникнуть в квартиру через окно. И нашли в квартире мертвую женщину и маленькую девочку.



По предварительной информации, квартира была сильно захламлена мусором и большим количеством вещей, а ребенок жил в антисанитарных условиях.

