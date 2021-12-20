15,5 тысячи самосвалов снега за неделю вывезли с улиц Петербурга. Одна ночь принесла 7 сантиметров осадков

Как сообщает 20 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, за минувшую неделю с улиц города вывезли 310 тысяч кубометров снежных масс — это около 15,5 тысячи полных самосвалов. Всего же с конца ноября дорожные предприятия собрали и отправили утилизировать более 955 тысяч кубометров снега. Были открыты пункты временного складирования снега , сейчас используют шесть таких точек.

После короткой оттепели в Петербург вернулась морозная и снежная погода. Накануне в городе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности , который, как отмечают в ведомстве, сохраняется и утром. Только за ночь с воскресенья на понедельник в Петербурге выпало более 7 сантиметров снега. Ночью дороги и тротуары чистили 1105 машин уборочной техники. Днем 20 декабря петербургские улицы убирают 1041 машина и 1240 дворников. Еще 229 единиц техники и 778 специалистов садово-парковых хозяйств работают в садах, парках и скверах.

КАД Петербурга и федеральные дороги в Ленобласти чистят и обрабатывают 374 единицы техники, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В минувшие сутки для расчистки КАД было задействовано 105 различных машин спецтехники и 112 сотрудников подрядной организации. На обработку магистрали за сутки израсходовали 630 тонн соли. На федеральные трассы Ленобласти ушло 1503 тонны соли, 4 тонны песка и 1327 кубометров песко-соляной смеси, а чистили их 269 единиц техники и 549 сотрудников.

Областные дорожники работают в усиленном режиме. Как сообщают в дорожном комитете Ленобласти, за сутки от снега и наледи очистили 12 тысяч километров региональных трасс. Круглосуточно дороги чистили 327 единиц спецтехники и почти 400 дорожных рабочих. Для обработки проезжей части использовали 134 тонны чистой соли.

Сегодня в Петербурге ожидается сложная погода, синоптики прогнозируют снег и ветер, местами метель. В Ленобласти, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», обещают усиление ветра в порывах до 15–17 м/с. В отдельных районах тоже ждут метель. Температура воздуха в течение суток составит от минус 9 до минус 14 градусов, местами опускаясь до минус 20. Непогоду с сильным ветром и метелями в регионе ожидают до конца недели. На востоке области возможны ночные заморозки.