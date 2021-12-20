FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -12
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

15,5 тысячи самосвалов снега за неделю вывезли с улиц Петербурга. Одна ночь принесла 7 сантиметров осадков

Утро понедельника, 20 декабря, Петербург встретил с «желтым» уровнем погодной опасности и 7 сантиметрами свежего снега. Городские дороги чистят более тысячи уборочных машин, чуть больше сотни работают на КАД.

8
Печать
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает 20 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, за минувшую неделю с улиц города вывезли 310 тысяч кубометров снежных масс — это около 15,5 тысячи полных самосвалов. Всего же с конца ноября дорожные предприятия собрали и отправили утилизировать более 955 тысяч кубометров снега. Были открыты пункты временного складирования снега, сейчас используют шесть таких точек.

После короткой оттепели в Петербург вернулась морозная и снежная погода. Накануне в городе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, который, как отмечают в ведомстве, сохраняется и утром. Только за ночь с воскресенья на понедельник в Петербурге выпало более 7 сантиметров снега. Ночью дороги и тротуары чистили 1105 машин уборочной техники. Днем 20 декабря петербургские улицы убирают 1041 машина и 1240 дворников. Еще 229 единиц техники и 778 специалистов садово-парковых хозяйств работают в садах, парках и скверах.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

КАД Петербурга и федеральные дороги в Ленобласти чистят и обрабатывают 374 единицы техники, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В минувшие сутки для расчистки КАД было задействовано 105 различных машин спецтехники и 112 сотрудников подрядной организации. На обработку магистрали за сутки израсходовали 630 тонн соли. На федеральные трассы Ленобласти ушло 1503 тонны соли, 4 тонны песка и 1327 кубометров песко-соляной смеси, а чистили их 269 единиц техники и 549 сотрудников.

Областные дорожники работают в усиленном режиме. Как сообщают в дорожном комитете Ленобласти, за сутки от снега и наледи очистили 12 тысяч километров региональных трасс. Круглосуточно дороги чистили 327 единиц спецтехники и почти 400 дорожных рабочих. Для обработки проезжей части использовали 134 тонны чистой соли.

Сегодня в Петербурге ожидается сложная погода, синоптики прогнозируют снег и ветер, местами метель. В Ленобласти, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», обещают усиление ветра в порывах до 15–17 м/с. В отдельных районах тоже ждут метель. Температура воздуха в течение суток составит от минус 9 до минус 14 градусов, местами опускаясь до минус 20. Непогоду с сильным ветром и метелями в регионе ожидают до конца недели. На востоке области возможны ночные заморозки.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Leo.S
Беглого смотрящим тут поставили, нафиг ему этот снег. Вот и лепят кубометры, миллионы, проценты.
264940801
Перевозили с места на место не выгружая!
aлёна
Пять самосвалов или 15,5 самосвалов - сколько вывезли - без разницы нам, оценка должна быть другая - как жители передвигаются по городу. В городе очень скользко.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний