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В Петербурге из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности

Сильный ветер подует в Петербурге уже вечером 19 декабря. По информации Росгидрометцентра России, с 21 часа воскресенья до полудня понедельника в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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По данным синоптиков, которые приводит пресс-служба Смольного, ветер будет до 15 м/с.

Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок.

Утром 20 декабря в Петербурге ожидается местами умеренный снег, в отдельных районах метель, на дорогах будет скользко.

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Комментарии (5)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момен/т приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
тов
В парке весь снег желтый из за собачников.

Это желтый уровень опасности. Следующий - коричневый.
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