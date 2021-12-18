На Ленинском закончили четвёртый ремонт трубы за месяц

Ремонт трубопровода на Ленинском проспекте, 79, завершился 18 декабря в 22 часов.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», работы провели с опережением нормативных сроков. «Проведена необходимая диагностика и подключен новый участок. Система отопления переведена в штатный режим», — отметили в компании.



Напомним, читатели жаловались на отсутствие тепла в домах на Ленинском, Кузнецова и Маршала Захарова. В зоне аварии, по данным «Фонтанки», были 12 зданий, 10 из которых жилые.

