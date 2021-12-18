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На Ленинском закончили четвёртый ремонт трубы за месяц

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Ремонт трубопровода на Ленинском проспекте, 79, завершился 18 декабря в 22 часов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», работы провели с опережением нормативных сроков. «Проведена необходимая диагностика и подключен новый участок. Система отопления переведена в штатный режим», — отметили в компании.

Напомним, читатели жаловались на отсутствие тепла в домах на Ленинском, Кузнецова и Маршала Захарова. В зоне аварии, по данным «Фонтанки», были 12 зданий, 10 из которых жилые.

Если горячая вода до сих пор не вернулась в дома, следует обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем, отмечают в «Теплосети». И напоминают о том, что места парения или вытекания горячей воды надо обходить.

В декабре на Ленинском несколько раз прорывало трубы. 6 декабря чинили теплосеть на Ленинском проспекте, 96. Как сообщалось, без отключений. 9-го числа ремонт шёл на Ленинском проспекте, 101. На следующий день дефект выявили у дома № 76. 12 декабря — у дома № 95/2 по Ленинскому проспекту.

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