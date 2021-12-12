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«Третий раз за декабрь». Жильцы домов на Ленинском снова мёрзнут, виновница — труба на Маршала Жукова

Жители Красносельского района Петербурга жалуются, что в декабре живут по принципу «тепла нет, но вы держитесь». Морозное начало зимы для них совпало с квартирным похолоданием из-за протечек теплосетей.

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О коммунальных проблемах «Фонтанке» 12 декабря сообщили жильцы дома №95/2 по Ленинскому проспекту. В их шестнадцатиэтажке батареи перестали греть днём, вода из горячего крана идёт тёплая. На улице Маршала Захарова хуже: там в воскресенье нет и такой.

«Опять без отопления и горячего водоснабжения», — пишет читательница, добавляя, что едва успевают отогреваться — отключают третий раз за неделю. «Впереди ещё три месяца зимы, но, как говорится, денег нет, но вы держитесь, тепла в квартирах нет, но вы тоже держитесь, это же авария. Внештатная ситуация. Которая уже стала штатной», — грустно иронизирует она.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили, что 12 декабря меняют ненадёжный участок трубы на проспекте Маршала Жукова, 41. Окончание ремонта и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 10:30 утра понедельника, 13 декабря.

По данным «Фонтанки», в зоне ремонта 20 жилых домов. Теплоэнергетики уточняют, что обогреть их возможно по резервной схеме. Для этого вести постоянный контроль за системой отопления и менять воду по мере её остывания необходимо управляющим компаниям.

6 декабря чинили трубу на Ленинском проспекте, 96. Как сообщалось, без отключений. 9-го числа ремонт шёл на Ленинском проспекте, 101. На следующий день дефект выявили у дома №76.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Мощная, прорывная, экономика! :)))
ДуремарСПб.
Виновница не труба граждане города)))А вот нам с таким руководством- труба.
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