«Третий раз за декабрь». Жильцы домов на Ленинском снова мёрзнут, виновница — труба на Маршала Жукова

О коммунальных проблемах «Фонтанке» 12 декабря сообщили жильцы дома №95/2 по Ленинскому проспекту. В их шестнадцатиэтажке батареи перестали греть днём, вода из горячего крана идёт тёплая. На улице Маршала Захарова хуже: там в воскресенье нет и такой.
«Опять без отопления и горячего водоснабжения», — пишет читательница, добавляя, что едва успевают отогреваться — отключают третий раз за неделю. «Впереди ещё три месяца зимы, но, как говорится, денег нет, но вы держитесь, тепла в квартирах нет, но вы тоже держитесь, это же авария. Внештатная ситуация. Которая уже стала штатной», — грустно иронизирует она.
В «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили, что 12 декабря меняют ненадёжный участок трубы на проспекте Маршала Жукова, 41. Окончание ремонта и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 10:30 утра понедельника, 13 декабря.
По данным «Фонтанки», в зоне ремонта 20 жилых домов. Теплоэнергетики уточняют, что обогреть их возможно по резервной схеме. Для этого вести постоянный контроль за системой отопления и менять воду по мере её остывания необходимо управляющим компаниям.
6 декабря чинили трубу на Ленинском проспекте, 96. Как сообщалось, без отключений. 9-го числа ремонт шёл на Ленинском проспекте, 101. На следующий день дефект выявили у дома №76.