«Третий раз за декабрь». Жильцы домов на Ленинском снова мёрзнут, виновница — труба на Маршала Жукова

О коммунальных проблемах «Фонтанке» 12 декабря сообщили жильцы дома №95/2 по Ленинскому проспекту. В их шестнадцатиэтажке батареи перестали греть днём, вода из горячего крана идёт тёплая. На улице Маршала Захарова хуже: там в воскресенье нет и такой.



«Опять без отопления и горячего водоснабжения», — пишет читательница, добавляя, что едва успевают отогреваться — отключают третий раз за неделю. «Впереди ещё три месяца зимы, но, как говорится, денег нет, но вы держитесь, тепла в квартирах нет, но вы тоже держитесь, это же авария. Внештатная ситуация. Которая уже стала штатной», — грустно иронизирует она.

