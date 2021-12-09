На Ленинском проспекте машины не спеша едут в клубах пара. Трубы остывают в 30 домах

О ЧП сообщают очевидцы утром 9 декабря в социальных сетях. Пар окутывает машины на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова. Пробка скопилась до улицы Котина.
Как сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга», технологическое нарушение выявили утром на трубе в районе дома 101 по Ленинском проспекте.
«Обеспечены все необходимые меры безопасности. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода», - сообщают в компании.
Специалисты обещают завершить работы к 11:00 10 декабря.
В аварийных служба района сообщают, что в зоне проведения работа попали порядка 30 домов.