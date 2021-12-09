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На Ленинском проспекте машины не спеша едут в клубах пара. Трубы остывают в 30 домах

В Кировском районе пробки из-за порыва трубы с горячей водой.

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О ЧП сообщают очевидцы утром 9 декабря в социальных сетях. Пар окутывает машины на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова. Пробка скопилась до улицы Котина.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети Петербурга», технологическое нарушение выявили утром на трубе в районе дома 101 по Ленинском проспекте.

«Обеспечены все необходимые меры безопасности. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода», - сообщают в компании.

Специалисты обещают завершить работы к 11:00 10 декабря.

В аварийных служба района сообщают, что в зоне проведения работа попали порядка 30 домов.

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Комментарии (3)

Alex000
Вау. Очередной прорыв.
Что ни день, то рывок.
И снова есть уверенность в завтрашнем дне.
Которое дно, а не день.
SlawaPiter
Бегляндия начала остывать...
265869937
Город гейзеров
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