На Ленинском проспекте в Петербурге один из домов погрузился в клубы пара. Отключать жителей от тепла не будут

На Ленинском проспекте, 96 в Петербурге произошел прорыв трубы. Первыми об этом рассказали местные жители, которые опубликовали в группе «ДТП и ЧП» видеозаписи клубов пара, окруживших дом.
Как рассказали в пресс-службе городской «Теплосети» 6 декабря, специалисты организации узнали о технологическом нарушении приблизительно в 19:30.
«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода. Работы ведутся без отключения потребителей», — объяснили на предприятии.
Окончить ремонт и перевести системы отопления в штатный режим планируют в 3:30 7 декабря.