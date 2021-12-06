FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -11
73.67р83.11р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

На Ленинском проспекте в Петербурге один из домов погрузился в клубы пара. Отключать жителей от тепла не будут

0
Печать

На Ленинском проспекте, 96 в Петербурге произошел прорыв трубы. Первыми об этом рассказали местные жители, которые опубликовали в группе «ДТП и ЧП» видеозаписи клубов пара, окруживших дом.

Как рассказали в пресс-службе городской «Теплосети» 6 декабря, специалисты организации узнали о технологическом нарушении приблизительно в 19:30.

«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода. Работы ведутся без отключения потребителей», — объяснили на предприятии.

Окончить ремонт и перевести системы отопления в штатный режим планируют в 3:30 7 декабря.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1