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Прорыв за прорывом. На Ленинском проспекте остывают 12 домов из-за нового дефекта

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На Ленинском проспекте, где накануне водители ехали в клубах пара, снова прорвало трубу. Как сообщили 10 декабря в «Теплосети Санкт-Петербурга», технологическое нарушение обнаружили у дома 79.

«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода. <....> Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 23:30 10 декабря», — уточнили на предприятии.

Всего в зоне прорыва оказались 12 домов. Отметим, накануне течь дала труба у дома 101 по Ленинскому проспекту. Устранить дефект удалось к утру 10 декабря, однако тепло появилось не у всех сразу. В «Теплосети» напоминают, что после их ремонта подключить пользователей должны управляющие компании.

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Комментарии (5)

graail
100 % к заме готов и свалил на всякий случай в Москву.
Paul3390
А летом - ненадёжные участки трубы никак нельзя было заменить?
angel of death
пожалуй это единственные прорывы в псевдо-великой ....
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