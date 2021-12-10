Прорыв за прорывом. На Ленинском проспекте остывают 12 домов из-за нового дефекта

На Ленинском проспекте, где накануне водители ехали в клубах пара, снова прорвало трубу. Как сообщили 10 декабря в «Теплосети Санкт-Петербурга», технологическое нарушение обнаружили у дома 79.



«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода. <....> Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 23:30 10 декабря», — уточнили на предприятии.



Всего в зоне прорыва оказались 12 домов. Отметим, накануне течь дала труба у дома 101 по Ленинскому проспекту. Устранить дефект удалось к утру 10 декабря, однако тепло появилось не у всех сразу. В «Теплосети» напоминают, что после их ремонта подключить пользователей должны управляющие компании.

