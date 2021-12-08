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На Ленинском проспекте водители «парятся» после коммунальной аварии

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Труба с горячей водой прохудилась в Красносельском районе Петербурга. Теплоэнергетики заверяют, что жители ближайших домов не замёрзнут.

Ленинский проспект в клубах коммунального пара показали в паблике «Неизданное» «ВКонтакте» 8 декабря. По словам горожан, туманный аттракцион водители преодолевают в районе пересечения с проспектом Маршала Жукова.

В «Теплосети» «Фонтанке» сообщили, что течь дала труба у дома № 101 по Ленинскому проспекту. «Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода. Ремонтные работы ведутся без отключения потребителей», — рассказали в компании.

Жителей просят не подвергать себя опасности. Участки, где есть пар или вытекающий кипяток, надо обходить стороной.

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