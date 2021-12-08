На Ленинском проспекте водители «парятся» после коммунальной аварии

Труба с горячей водой прохудилась в Красносельском районе Петербурга. Теплоэнергетики заверяют, что жители ближайших домов не замёрзнут.
Ленинский проспект в клубах коммунального пара показали в паблике «Неизданное» «ВКонтакте» 8 декабря. По словам горожан, туманный аттракцион водители преодолевают в районе пересечения с проспектом Маршала Жукова.
В «Теплосети» «Фонтанке» сообщили, что течь дала труба у дома
Жителей просят не подвергать себя опасности. Участки, где есть пар или вытекающий кипяток, надо обходить стороной.