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На юге Петербурга прохудилась труба, которая отапливает 10 домов

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Теплоэнергетики решили заменить ненадежную трубу, которая дала течь на Ленинском проспекте утром 18 декабря. Справиться планируют к ночи.

О том, что тепла нет в домах на Ленинском, Кузнецова и Маршала Захарова, «Фонтанке» сообщили читатели. В «Теплосети Санкт-Петербурга» объяснили, что причиной тому дефект у дома 79 по Ленинскому проспекту. Обнаружили его сотрудники компании во время объезда около половины одиннадцатого утра. Кусок трубы решили заменить, работы в разгаре и, вероятно, к ночи будут закончены. Чтобы батареи в домах не остывали, коммунальщикам предложено сливать остывшую и заливать горячую воду из обратного трубопровода.

По информации «Фонтанки», в зоне аварии 12 зданий, 10 из которых жилые дома.

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Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
Скоро Кремль завоюет Украину и к нам завезут миллионы тонн завоёванной заграничной еды, миллионы новых украинских труб с миллионами порабощённых и бесплатных украинских работников для их замены и обслуживания.
Вот тогда наконец-то заживём!
Gorodskoy88
Но только никто не сливает и не заливает. Батереи холодные.
Артист ритуальных услуг
Труба отапливает 10 домов? Может и оплата за отопление идёт трубе? :))
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