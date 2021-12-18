На юге Петербурга прохудилась труба, которая отапливает 10 домов

Теплоэнергетики решили заменить ненадежную трубу, которая дала течь на Ленинском проспекте утром 18 декабря. Справиться планируют к ночи.
О том, что тепла нет в домах на Ленинском, Кузнецова и Маршала Захарова, «Фонтанке» сообщили читатели. В «Теплосети Санкт-Петербурга» объяснили, что причиной тому дефект у дома 79 по Ленинскому проспекту. Обнаружили его сотрудники компании во время объезда около половины одиннадцатого утра. Кусок трубы решили заменить, работы в разгаре и, вероятно, к ночи будут закончены. Чтобы батареи в домах не остывали, коммунальщикам предложено сливать остывшую и заливать горячую воду из обратного трубопровода.
По информации «Фонтанки», в зоне аварии 12 зданий, 10 из которых жилые дома.