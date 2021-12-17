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Песков о преемнике Путина: Президентом следующим будет понятно кто

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Обсуждение транзита власти и возможного преемника Путина не является «темой повестки дня». Об этом 17 декабря в интервью телеканалу RTVI заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обсуждать тему транзита сейчас, когда еще остается три года до выборов, когда мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться — при желании. Он еще не определился, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет. В этих условиях обсуждение темы транзита — это удел, точнее, заработок политологов. Это не тема повестки дня вообще. Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то, и наверняка он этого кого-то порекомендует. То есть он вправе будет высказать свои предпочтения. Но президентом следующим будет понятно кто. Тот, за кого проголосуем мы с вами, то бишь россияне», — подчеркнул Песков.

Ранее он рассказал о том, что Запад хочет видеть в России президента, который разрешит гей-парады.

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Комментарии (24)

263784231
То, что понятно, кто будет следующим президентом - ясно, как день, но осталась нераскрытой тема, кому именно это понятно? Ведь россиянам, будущим голосовальщикам за нового руководителя страны, этот человек пока не известен, в отличии от г-на Пескова. "Имя, сестра, имя!"
Oliv
Последнего российского царя расстреляли, а потом огнем и мечом прошлись по тысячам его приспешников, хотя никто не верил, что в рабской и покорной стране такое может случиться.
Редиcка
За отречение от престола Николай II заплатил жизнью. Президент такой ошибки делать не будет.
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