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Песков: на Западе хотят, чтобы в России был президент, который разрешит гей-парады

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Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что на Западе желают видеть в России другого президента — того, который разрешит гей-парады и будет «разбазаривать территории». Представителя Кремля вечером 17 декабря процитировало ТАСС.

По словам Пескова, Владимир Путин уникален по харизме и уже имеющемуся следу в истории. Он сравнил его с Ангелой Меркель, Жаком Шираком, Гельмутом Колем и Си Цзиньпинем. Об этом, в свою очередь, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента добавил, что на рабочем уровне темы транзита власти в 2024 году нет. Путин еще не определился, будет ли баллотироваться на следующих выборах президента.

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Комментарии (32)

261009351
Усатый знает в какой момент лизнуть...
Sonata
Песков как личность выродился. Привык говорить и думать не от себя. То от Владимира речь ведёт, то от какого-то русского народа, то от некоего Запада. По-другому не может. И не хочет.
VKuser12174408
Здешнее поганое ворье естественно ни при чем.
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