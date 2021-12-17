Песков: на Западе хотят, чтобы в России был президент, который разрешит гей-парады

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что на Западе желают видеть в России другого президента — того, который разрешит гей-парады и будет «разбазаривать территории». Представителя Кремля вечером 17 декабря процитировало ТАСС.



По словам Пескова, Владимир Путин уникален по харизме и уже имеющемуся следу в истории. Он сравнил его с Ангелой Меркель, Жаком Шираком, Гельмутом Колем и Си Цзиньпинем. Об этом, в свою очередь, сообщает РИА Новости.



Пресс-секретарь президента добавил, что на рабочем уровне темы транзита власти в 2024 году нет. Путин еще не определился, будет ли баллотироваться на следующих выборах президента.

