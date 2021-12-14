Легендарная утка со стрелой в голове перебирается к центру Петербурга

Добровольцы из службы спасения животных «Кошкиспас» во время тренировки на воде в Петроградском районе Петербурга неожиданно встретили уже ставшую легендарной утку со стрелой в голове. Пернатый живчик перебрался ближе к центру города — в последний раз ее видели в районе проспекта Просвещения.

«Прямо там, у Карповского моста, мы своими глазами увидели, да-да, ту самую легендарную уже уточку с дротиком! Ради успокоения совести попробовали бросить сачок. Но, как и ожидалось, уточка тут же стремительно улетела», — рассказали 14 декабря в Instagram отряда. Утяжеление в виде льда на дротике ничуть не помешало ей удрать.