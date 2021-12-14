FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
73.47р82.83р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Легендарная утка со стрелой в голове перебирается к центру Петербурга

3
Печать
Скриншот видео из Instagram <a href="https://www.instagram.com/p/CXdQh3HqV76/" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Кошкиспас»</a>
Скриншот видео из Instagram «Кошкиспас»
ПоделитьсяПоделиться

Добровольцы из службы спасения животных «Кошкиспас» во время тренировки на воде в Петроградском районе Петербурга неожиданно встретили уже ставшую легендарной утку со стрелой в голове. Пернатый живчик перебрался ближе к центру города — в последний раз ее видели в районе проспекта Просвещения.

«Прямо там, у Карповского моста, мы своими глазами увидели, да-да, ту самую легендарную уже уточку с дротиком! Ради успокоения совести попробовали бросить сачок. Но, как и ожидалось, уточка тут же стремительно улетела», — рассказали 14 декабря в Instagram отряда. Утяжеление в виде льда на дротике ничуть не помешало ей удрать.

Сама экстремальная тренировка с гидрокостюмами и высотным снаряжением прошла в субботу, 11 декабря. «Такое у нас было первый раз. Вылезаешь из воды — и сразу превращаешься в ледяной столб из-за ветра и холода. Карабины не открываются, веревки не развязываются, молнии не расстегиваются, пальцы вообще уже где-то по пути отвалились», — поделились впечатлениями в соцсетях участники «Кошкиспас». Помогала «вылупляться» из гидрокостюма толпа спасателей с горячим чаем и прогретыми машинами.

Утку со стрелой в голове в Петербурге впервые заметили в мае этого года в Коломягах. Ее неоднократно пытались поймать, чтобы вытащить стрелу, но сделать это оказалось не так-то просто. С тех пор утка благополучно путешествует между Выборгским и Приморским районами. В последний раз ее видели в конце октября в саду Ивана Фомина.

Скриншот видео из Instagram <a href="https://www.instagram.com/p/CXdQh3HqV76/" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Кошкиспас»</a>
Скриншот видео из Instagram «Кошкиспас»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

265055770
В нашем квартале несколько раз видел собаку с колесиками вместо задних лап. Довольно резво бегала.
ДуремарСПб.
Хромая утка))Ждем и Путина в центре города.
bugs-bunny
А собак с топором в спине у нас нет?
У меня в подьезде дядька держал собачку со сломанной лапой. Лапа была замотана прозрачным скотчем, но не срасталась и видимо обломки лапы так и прижились по отдельности. Жутковато было видеть собачку на прогулке, размахивающую обломком лапы на скотче.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний