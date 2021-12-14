Легендарная утка со стрелой в голове перебирается к центру Петербурга

Добровольцы из службы спасения животных «Кошкиспас» во время тренировки на воде в Петроградском районе Петербурга неожиданно встретили уже ставшую легендарной утку со стрелой в голове. Пернатый живчик перебрался ближе к центру города — в последний раз ее видели в районе проспекта Просвещения.
«Прямо там, у Карповского моста, мы своими глазами увидели, да-да, ту самую легендарную уже уточку с дротиком! Ради успокоения совести попробовали бросить сачок. Но, как и ожидалось, уточка тут же стремительно улетела», — рассказали 14 декабря в Instagram отряда. Утяжеление в виде льда на дротике ничуть не помешало ей удрать.
Сама экстремальная тренировка с гидрокостюмами и высотным снаряжением прошла в субботу, 11 декабря. «Такое у нас было первый раз. Вылезаешь из воды — и сразу превращаешься в ледяной столб из-за ветра и холода. Карабины не открываются, веревки не развязываются, молнии не расстегиваются, пальцы вообще уже где-то по пути отвалились», — поделились впечатлениями в соцсетях участники «Кошкиспас». Помогала «вылупляться» из гидрокостюма толпа спасателей с горячим чаем и прогретыми машинами.
Утку со стрелой в голове в Петербурге впервые заметили в мае этого года в Коломягах. Ее неоднократно пытались поймать, чтобы вытащить стрелу, но сделать это оказалось не так-то просто. С тех пор утка благополучно путешествует между Выборгским и Приморским районами. В последний раз ее видели в конце октября в саду Ивана Фомина.