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В Коломягах второй день не могут поймать утку со стрелой в голове. Она улетает от зоозащитников

В Петербурге пытаются спасти утку со стрелой в голове, но она не хочет спасаться

Утка со стрелой в голове замечена в Приморском районе Петербурга. Птица плавает в Орловском карьере в Коломягах. Об этом в соцсетях рассказала местная жительница. 20 мая раненая представительница местной фауны всё ещё не поймана.

Зоозащитники считают, что достать стрелу из головы утки можно. В феврале, например, была спасена её товарка по несчастью из Айдахо. Вот только изловить пернатую пока не выходит. Несмотря на посторонний предмет в голове, она отлично плавает и даже летает, чем осложняет своё спасение.

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Комментарии (2)

ШIШ
Несчастное существо пострадало от двуногих зверей и не доверяет людям. Только сеткой ее можно будет словить приманив чем-нибудь вкусным для уток.
Komarinsk2019
Урода с арбалетом надо ловить, иначе следующая стрела будет уже в человеке
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