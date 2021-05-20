Утка со стрелой в голове замечена в Приморском районе Петербурга. Птица плавает в Орловском карьере в Коломягах. Об этом в соцсетях рассказала местная жительница. 20 мая раненая представительница местной фауны всё ещё не поймана.
Зоозащитники считают, что достать стрелу из головы утки можно. В феврале, например, была спасена её товарка по несчастью из Айдахо. Вот только изловить пернатую пока не выходит. Несмотря на посторонний предмет в голове, она отлично плавает и даже летает, чем осложняет своё спасение.