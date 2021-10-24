Утка со стрелой в голове живее всех живых. Её вновь встретили, на сей раз в саду Ивана Фомина

Утка со стрелой в голове, хорошо известная читателям «Фонтанки» по публикациям, снова была замечена петербуржцами. На сей раз птица плавала в саду Ивана Фомина у проспекта Просвещения. Видео 24 октября опубликовано «Мегаполисом».
«Люди хуже зверья... Что с вами не так? Чего вам не хватает?» — вопрошает девушка, которая сняла видео и покормила птицу булкой.
Петербургская утка со стрелой в голове благополучно путешествует между Выборгским и Приморским районами Петербурга. «Фонтанка» не раз писала о заметной птице, а также о её сестре по несчастью из Финляндии.