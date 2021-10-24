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Утка со стрелой в голове живее всех живых. Её вновь встретили, на сей раз в саду Ивана Фомина

В Петербурге снова заметили путешествующую утку со стрелой в голове

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Утка со стрелой в голове, хорошо известная читателям «Фонтанки» по публикациям, снова была замечена петербуржцами. На сей раз птица плавала в саду Ивана Фомина у проспекта Просвещения. Видео 24 октября опубликовано «Мегаполисом».

«Люди хуже зверья... Что с вами не так? Чего вам не хватает?» — вопрошает девушка, которая сняла видео и покормила птицу булкой.

Петербургская утка со стрелой в голове благополучно путешествует между Выборгским и Приморским районами Петербурга. «Фонтанка» не раз писала о заметной птице, а также о её сестре по несчастью из Финляндии.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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