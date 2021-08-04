У петербургской утки нашли сестру по несчастью в Финляндии. У них одна и та же беда с головой

Утку со стрелой в голове заметили жители Восточной Финляндии на реке Пиелисйоки. Об этом 4 августа сообщает газета «Илталехти».



Читатель, связавшийся с редакцией, рассказал, что увидел птицу в среду во время дневного моциона. Вокруг неё собралась толпа людей, о находке сообщили в полицию. Однако поймать утку предсказуемо не удалось, она улетела. Её будут пытаться отловить и дальше, дабы «прекратить её страдания».

Петербургская утка со стрелой в голове благополучно путешествует между Выборгским и Приморским районами Петербурга. «Фонтанка» писала о заметной птице. В последний раз её видели в Удельном парке. Поймать её не могут, как и финскую подругу по несчастью.