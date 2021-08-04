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У петербургской утки нашли сестру по несчастью в Финляндии. У них одна и та же беда с головой

Утку со стрелой в голове заметили жители Восточной Финляндии на реке Пиелисйоки. Об этом 4 августа сообщает газета «Илталехти».

Читатель, связавшийся с редакцией, рассказал, что увидел птицу в среду во время дневного моциона. Вокруг неё собралась толпа людей, о находке сообщили в полицию. Однако поймать утку предсказуемо не удалось, она улетела. Её будут пытаться отловить и дальше, дабы «прекратить её страдания».

Петербургская утка со стрелой в голове благополучно путешествует между Выборгским и Приморским районами Петербурга. «Фонтанка» писала о заметной птице. В последний раз её видели в Удельном парке. Поймать её не могут, как и финскую подругу по несчастью.

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Комментарии (2)

266115380
Я один не понимаю, что с ними так носятся? Они что в красной книге вдруг оказались или людям скучно просто?
alex_k
беда с башкой?
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