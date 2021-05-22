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В Коломягах снова ставят сети на утку с дротиком в голове. Ловить ее будет мужчина в гидрокостюме

Жители Коломяг снова пытаются поймать утку со стрелой в голове

Петербуржцы снова попытались поймать утку со стрелой в голове, которую заметили теперь уже в Графском пруду. Спасательная операция длится четвертый день.

Как сообщили 22 мая в районной группе, неравнодушные горожане предприниняли очередную попытку поймать энергичную птицу. На берегу для нее расправили сети и сачки, мужчина в синем гидрокостюме приготовился к погружению в пруд.

Автор: Любимые ♥ Коломяги ♥ / vk.com

«На днях на пруд уже приезжали спасатели МЧС, но тогда операция по спасению не увенчалась успехом, — написали местные жители. — Надеемся, сегодня всё получится».

Однако утка опять улизнула от спасателей. Те снова удивились тому, как резво двигается кряква с насквозь пронзённой головой.«На днях на пруд уже приезжали спасатели МЧС, но тогда операция по спасению не увенчалась успехом, — написали местные жители. — Надеемся, сегодня всё получится».

Ранее раненая утка показалась в Орловском карьере. Очевидцы решили поймать ее и отвезти её к ветеринарам, но все оказалось не так просто. Страдалица оказалась хорошей пловчихой и в руки не далась. Зоозащитники считают, что достать стрелу из ее головы можно. В феврале, например, врачи спасли утку из Айдахо, которая проплавала с инородным предметом в голове месяц.

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Комментарии (1)

Obseerv
Раненая птица все равно остаётся птицей, и от людей ничего хорошего не ждёт!
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