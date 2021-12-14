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Институт молекулярной биологии РАН: У коронавируса запущен механизм самоуничтожения

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Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков заявил, что COVID-19 в будущем превратится в сезонное заболевание.

«По видимости, у коронавируса есть механизм самоуничтожения. Это может случиться и со штаммом «омикрон», а ему на смену придут более болезнетворные варианты», — рассказал 14 декабря Чумаков в интервью RT.

По его словам, снижение патогенности новых вариаций COVID-19 заложено в эволюции подобных вирусов. В будущем он может превратиться в сезонное вирусное заболевание.

При этом Чумаков призвал граждан всё равно вакцинироваться от коронавируса.

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Комментарии (13)

266456205
Всё верно. На смену омикрону придут более болезнетворные варианты. Вирусы исчезают и появляются, а кормушка аффилированным лицам надолго
f0ntan
Сейчас антиваксеры начнут писать, что им специально нужно заразиться более легким новым штаммом ковида омикроном. Что он более лёгкий, чем предыдущие штаммы ковида, включая дельту. Дает антитела, и вообще переносится как сезонный грипп
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