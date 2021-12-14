Институт молекулярной биологии РАН: У коронавируса запущен механизм самоуничтожения

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков заявил, что COVID-19 в будущем превратится в сезонное заболевание.



«По видимости, у коронавируса есть механизм самоуничтожения. Это может случиться и со штаммом «омикрон», а ему на смену придут более болезнетворные варианты», — рассказал 14 декабря Чумаков в интервью RT.



По его словам, снижение патогенности новых вариаций COVID-19 заложено в эволюции подобных вирусов. В будущем он может превратиться в сезонное вирусное заболевание.

