Вор забрался по стене в квартиру на Васильевском, чтобы переломать мебель и забрать кроссовки

Местного жителя задержали на Васильевском острове после заявления о краже кроссовок. После себя он оставил обломки мебели.



Как стало известно «Фонтанке» 14 декабря, сотрудники уголовного розыска накануне около половины первого дня у Института иностранных языков на 12-й линии Васильевского острова задержали подозреваемого в квартирной краже. 28-летний местный житель, по версии следствия, в ночь с 1 на 2 декабря по выступам фасада забрался в квартиру на последнем этаже дома 24 по 11-й линии. Он вскрыл балконную дверь, забрался в помещение, где в поисках ценного переломал мебели на сумму около 700 тысяч рублей. После чего, полагают в полиции, он забрал из квартиры только кроссовки «Найк» стоимостью 10 тысяч рублей.

