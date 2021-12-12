Забудьте про больничные: врач назвал 10 продуктов, которые помогут вашему ребенку зимой

Борщ полезен для нервной и кровеносной системы. Чтобы ребенок ел его охотнее, можно добавить сухарики Фото: Александр Ощепков / НГС Поделиться Поделиться







О том, что питание детей должно быть полноценным и сбалансированным по составу белков, жиров, углеводов знают все. Но не все знают, что с наступлением осенне-зимнего периода в рационе ребенка должны присутствовать продукты, которые помогают организму противостоять вирусам и инфекциям. Укрепляют иммунную систему белки, аминокислоты, пробиотики и клетчатка. Зимнее меню имеет еще несколько отличий от рациона в теплое время года. Наши коллеги из Parents.ru вместе с терапевтом и кандидатом медицинских наук Дмитрием Сиротенко составили список продуктов, которые надо обязательно давать детям в холодное время года. Начинаем варить борщи и мазать масло на хлеб.



Калорийнее и теплее Зимний рацион должен быть примерно на тридцать процентов калорийнее летнего, чтобы восполнять энергетические потери организма. Это сытные и питательные блюда из мяса, птицы, рыбы, молочные продукты и орехи. Также зимой нужно сократить количество легких углеводов из сладостей и десертов. Помимо лишнего веса, они чаще вызывают аллергические реакции. Отдавайте предпочтение теплым блюдам и исключайте холодные закуски. Самые главные витамины зимой, участвующие в формировании противовирусного иммунитета, — А, В2, В6, С, D, РР Е, фолиевая кислота, селен, цинк, железо, кальций и магний. Важный защитник здоровья зимой — витамин С, он способствует поддержанию иммунитета, усиливает восстановительные процессы в слизистых оболочках верхних дыхательных путей, уменьшает воспаление. Дети, как правило, не любят продукты, в которых много аскорбиновой кислоты: болгарский перец, зелень, щавель, облепиха. Поэтому им можно предложить альтернативу — чай из шиповника, ягоды черной смородины, цитрусовые. Но их нужно с осторожностью давать детям, склонным к аллергии.

В питании ребенка должны присутствовать белки и жиры (мясо, рыба, сливочное масло, сметана, яйца, сыр), растительные масла (а также орехи и семечки), углеводы (крупы, особенно гречка, рис, макароны, хлеб), клетчатка (овощи, фрукты, бобовые культуры). Пюрешка с котлеткой, курочка с гречкой или макаронами — это прекрасно. Но присмотритесь и к этим продуктам — в рейтингах полезности они лидируют Морковь Корнеплоды содержат на порядок больше питательных веществ, чем плоды или листья других растений. И рекордсменом по полезности можно назвать морковь. В ней много легкоусвояемых углеводов, пектина, эфирных масел, аминокислот и витамина А. Его называют витамином роста — для детского организма незаменимый элемент, в частности, полезен для зрения и работы сердца. И, что важно зимой, каротин повышает сопротивляемость ребенка респираторным заболеваниям. Вводить в прикорм морковку рекомендуется с 6–7 месяцев, но делать это нужно аккуратно, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию. Если индивидуальной непереносимости нет, то салаты из сырой моркови станут хорошей профилактикой в зимнее время. Только не забывайте, что для лучшего усвоения каротина (витамина А) к моркови нужно добавить растительный жир (растительное масло) или сметану.

Лосось и треска О пользе витамина D (холекальциферола) мы уже не раз писали. Это главный боец невидимого фронта — участвует в защите организма от инфекций, вирусов и прочих напастей. Холекальциферол всегда нужен организму, но зимой, в период эпидемии коронавируса, особенно важно поддерживать необходимый уровень. Напомним, что чаще всего витамина D с пищей поступает недостаточно. Чтобы это определить, нужно сделать анализ крови. А для профилактики дефицита витамина D полезно питаться продуктами, в которых витамин присутствует. Его много в лососе, тунце, скумбрии. Помимо витаминов, в морской рыбе содержатся белок, полиненасыщенные кислоты омега-3 и другие нужные вещества, помогающие детскому организму противостоять простудам и вирусам. Дошкольникам нужно съедать по 60 граммов рыбы лососевых пород 2–3 раза в неделю. Малышам рыбный прикорм начинают вводить в возрасте 10 месяцев. Хороший вариант — треска, она нежирная и в ней тоже есть витамин D, правда, его максимальная концентрация находится в печени. Для суточной нормы необходимо всего несколько граммов. Но, так как печень трески — тяжелый продукт, особенно консервы в масле, детям младше 10 лет пробовать деликатес нежелательно. Зато можно по рекомендации врача принимать рыбий жир, он производится из печени трески. Кстати, если ребенок отказывается принимать рыбий жир, то его можно заменить на льняное масло, в нем, помимо полиненасыщенных кислот, много линоленовой кислоты — помощника в лечении хронических инфекций дыхательных путей.

Сливочное масло

Если ваш малыш уже признает бутерброд — сверху можно добавить кусочек лосося Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться







В старину легочных больных лечили жиром. Высококалорийное питание, в котором много белка и жира, помогало справиться с болезнями. Взрослым и сейчас можно для профилактики в сезон простуд съедать небольшой бутерброд с салом. А детям жир нужно заменить на сливочное масло — оно легче усваивается, обладает питательностью и массой полезных свойств. Если помните, в детстве нам бабушки делали сладкое «лекарство» от простуды: смешивали сливочное масло с какао и медом. Так что бутерброд с маслом, который подают на завтрак в каждом детском учреждении, это хорошее средство профилактики от разных недугов. Отметим, что масло — калорийный продукт, в сочетании с выпечкой — особенно. Поэтому лучше выбирать для бутерброда цельнозерновой хлеб. Ежедневно ребенку рекомендуется не более 20 граммов сливочного масла.

Свёкла

Среди детей вряд ли найдется много поклонников этого овоща, да и среди взрослых тоже, вкус у свеклы — на любителя. Но, если у ребенка нет аллергии, свеклу нужно включать в рацион, особенно зимой. Дело в том, что в отличие от многих культур, свёкла круглый год сохраняет свои полезные элементы. А их у нее считать не пересчитать, что положительно сказывается на многих органах и системах организма, особенно центральной нервной, кровеносной, сердечной. В рационе малыша свёкла появляется после года. Порции нужно обсуждать с педиатром, поскольку это продукт-аллерген.



Йогурт

Кисломолочные продукты в рационе ребенка в холодное время года тоже отлично справляются с задачей укрепления иммунитета. Входящие в состав йогурта молочнокислые бактерии поддерживают нормальную микрофлору кишечника, снижают рост патогенной флоры, выводят токсические вещества и стимулируют местный иммунитет. Для детского питания нужно выбирать натуральные сорта йогуртов и по возможности несладкие. Суточная норма — до 200 мл. Зелень Если дошкольник постоянно шмыгает носом, простывает и рискует подхватить недуг посерьезнее, нужен комплекс мер для укрепления здоровья. Питание в этом списке будет обязательно. Например, нужно проверить, а достаточно ли в рационе малыша овощей и зелени? Должно быть до 250 граммов каждый день. Из трав можно выбирать укроп, петрушку, кинзу, салат, базилик. Дело в том, что зелень сама по себе — отличная профилактика от вирусов и инфекций. Она содержит в большом количестве витамины С и калий, пищевые волокна и хлорофилл — источник магния, важнейший элемент для организма, участвует в производстве иммунных клеток и макрофагов, уничтожающих бактерии.

А какие еще продукты помогают зимой укрепить иммунитет? Молоко — белки молока участвуют в создании клеток, в том числе иммунных. Яблоки и цитрусовые — комплекс витаминов и пищевые волокна, которые очищают организм от токсических продуктов обмена веществ, болезнетворных микробов. Тыква — содержит много антиоксидантов, препятствующих образованию свободных радикалов, которые приводят в том числе и к респираторным заболеваниям. Отвар шиповника — кладезь витамина С. Пьют курсами, и нужно помнить, что напиток выводит из организма калий, поэтому одновременно с шиповником детям нужно добавлять в рацион бананы, курагу или изюм.