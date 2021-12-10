Суд в Петербурге продлил арест белорусской официантке, которую на родине обвиняют в экстремизме

Как сообщает 10 декабря объединенная пресс-служба городских судов Петербурга, в своем ходатайстве о продлении меры пресечения для Пинчук следствие указало, что срок содержания ее под стражей, истекающий в этот день, недостаточен для принятия решения о выдаче подозреваемой по запросу Белоруссии.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яны Пинчук, обвиняемой белорусскими властями в создании экстремистского сообщества, ведении протестных Telegram-каналов и призывах к захвату власти. Согласно судебному решению, она пробудет в петербургском СИЗО до 30 апреля 2022 года.

Суд указал, что факт подачи Пинчук заявления о получении статуса беженца после ее задержания не свидетельствует о невозможности продления срока содержания под стражей. Данное обстоятельство может быть учтено при принятии решения о выдаче, уточнили в пресс-службе судов.



Напомним, что Яна Пинчук была задержана в Петербурге 1 ноября и позже заключена под стражу до 10 декабря. Свою вину девушка отрицает, по ее словам, в городе на Неве она живет четыре года. Работает официанткой, обзавелась регистрацией, но попыток сменить гражданство не предпринимала. В Белоруссию, со слов ее молодого человека, последний раз ездила около года назад.



8 декабря Белоруссия направила России документы на ее экстрадицию на родину.

