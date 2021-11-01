Сотрудники угрозыска в Петербурге вытащили из постели официантку. На родине в Белоруссии ей вменяют разжигание и раскачивание

В последний раз Яна была в республике около года назад. Ничего не предвещало беды. Девушка свободно перемещалась между Москвой и Петербургом, даже не подозревая, что в Белоруссии её уже ищут за участие в экстремистской организации. В отношении неё возбуждено дело по статьям о разжигании розни и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.
Её молодой человек Никита в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что Яна ничего противозаконного не делала. Сейчас она находится в прокуратуре вместе с адвокатом.
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.