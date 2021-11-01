FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +5
70.52р82.29р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Сотрудники угрозыска в Петербурге вытащили из постели официантку. На родине в Белоруссии ей вменяют разжигание и раскачивание

В Петербурге полиция задержала девушку из Белоруссии, обвиняемую в разжигании ненависти

Утро 1 ноября началось для 24-летней официантки из Белоруссии с визита сотрудников уголовного розыска и доставления в 16-й отдел полиции на Васильевском острове. Как выяснилось, девушка находилась в розыске на родине.

11
Печать

В последний раз Яна была в республике около года назад. Ничего не предвещало беды. Девушка свободно перемещалась между Москвой и Петербургом, даже не подозревая, что в Белоруссии её уже ищут за участие в экстремистской организации. В отношении неё возбуждено дело по статьям о разжигании розни и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Её молодой человек Никита в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что Яна ничего противозаконного не делала. Сейчас она находится в прокуратуре вместе с адвокатом.

«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

lamer
Конечно же Яна ничего противозаконного не делала. Просто в шутку постила прикольные картинки и писала прикольные тексты. Объяснят теперь ей компетентные органы правила поведения. И таки прав был Александр Григорьевич, что среди этих шатателей режима одни бездельники и те, кто довольно неплохо живет.
hyperborean
не государство, а блевотина
07A
Поедет домой с родными повидаться, да еще на халяву! Ничего плохого не вижу, отсидит свое, вернется работать официанткой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний