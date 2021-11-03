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В Петербурге суд арестовал официантку, которой в Белоруссии не простили протест

Василеостровский райсуд Петербурга заключил под стражу 24-летнюю Яну Пинчук по обвинению в экстремизме в Белоруссии. На родине девушку считают администратором телеграм-канала, разжигающего ненависть к силовикам.

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Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 3 ноября, Пинчук определили в следственный изолятор до 10 декабря. В Белоруссии ей вменяют разжигание розни и создание экстремистского формирования — телеграм-канала «Витебск 97%», который в марте этого года попал в чёрный список по решению суда Железнодорожного района Витебска.

В материалах дела сказано, что Пинчук являлась администратором канала с сентября по декабрь 2020 года и публиковала неласковые посты о силовиках и власти, в том числе «предложения к действиям, направленным на причинение вреда по отношению к сотрудникам милиции».

В мае в Витебске возбуждено уголовное дело, тогда же девушку объявили в розыск. В конце сентября её заочно арестовали. Запроса о её выдаче из Белоруссии ещё не поступало, уточнили адвокаты.

Сама Пинчук свою вину отрицает. По её словам, в Петербурге она живёт четыре года. Работает официанткой, обзавелась регистрацией, но попыток сменить гражданство не предпринимала. В Белоруссию, со слов её молодого человека, последний раз ездила около года назад. О том, что находится в розыске, обвиняемая узнала 1 ноября, когда её задержали сотрудники уголовного розыска.

Адвокаты просили оставить их подзащитную на свободе с запретом определённых действий: девушка находится в Петербурге легально, есть устойчивые связи, она страдает от астмы и подвержена паническим атакам. Суд отказал.

Статья о создании экстремистского формирования по белорусскому законодательству в качестве максимального наказания предполагает до семи лет лишения свободы, за разжигание розни — до 12 лет.

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Комментарии (30)

Guest1234
Я так понимаю, что судя по тому, что журналист Комсомолки арестован, он тоже экстремист?
AlBerkut
И всё-таки, Паша Дуров на кого работает? Погоны у него какие, ФСБшные или беларусского КГБ?
Со своим 'секретным зашифрованным невзламываемым' мессенджером, ключи шифрования которого никому не даны не будут...
Ну хоть не палились бы так пинкертоны, не сдавали свой источник информации...
jokir
Рыгорыч наверное радуется сейчас как ребёнок 🤣
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