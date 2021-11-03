В Петербурге суд арестовал официантку, которой в Белоруссии не простили протест

В материалах дела сказано, что Пинчук являлась администратором канала с сентября по декабрь 2020 года и публиковала неласковые посты о силовиках и власти, в том числе «предложения к действиям, направленным на причинение вреда по отношению к сотрудникам милиции».

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 3 ноября, Пинчук определили в следственный изолятор до 10 декабря. В Белоруссии ей вменяют разжигание розни и создание экстремистского формирования — телеграм-канала «Витебск 97%», который в марте этого года попал в чёрный список по решению суда Железнодорожного района Витебска.

В мае в Витебске возбуждено уголовное дело, тогда же девушку объявили в розыск. В конце сентября её заочно арестовали. Запроса о её выдаче из Белоруссии ещё не поступало, уточнили адвокаты.



Сама Пинчук свою вину отрицает. По её словам, в Петербурге она живёт четыре года. Работает официанткой, обзавелась регистрацией, но попыток сменить гражданство не предпринимала. В Белоруссию, со слов её молодого человека, последний раз ездила около года назад. О том, что находится в розыске, обвиняемая узнала 1 ноября, когда её задержали сотрудники уголовного розыска.



Адвокаты просили оставить их подзащитную на свободе с запретом определённых действий: девушка находится в Петербурге легально, есть устойчивые связи, она страдает от астмы и подвержена паническим атакам. Суд отказал.



Статья о создании экстремистского формирования по белорусскому законодательству в качестве максимального наказания предполагает до семи лет лишения свободы, за разжигание розни — до 12 лет.

