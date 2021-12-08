Белоруссия требует экстрадировать из России задержанную в Петербурге официантку. Она вела протестные Telegram-каналы

Белоруссия направила России документы на экстрадицию задержанной в Петербурге девушки Яны Пинчук. Ее подозревают в создании экстремистского формирования и призывах к захвату власти.



Как сообщает 8 декабря пресс-служба белорусского Следственного комитета, 24-летняя жительница Витебска вела три экстремистских Telegram-канала. Там она якобы размещала чужие персональные данные, публиковала сообщения с призывами к захвату государственной власти и насильственному изменению конституционного строя Белоруссии, «размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинение в совершении преступлений».

