Белоруссия требует экстрадировать из России задержанную в Петербурге официантку. Она вела протестные Telegram-каналы

Белоруссия направила России документы на экстрадицию задержанной в Петербурге девушки Яны Пинчук. Ее подозревают в создании экстремистского формирования и призывах к захвату власти.
Как сообщает 8 декабря пресс-служба белорусского Следственного комитета, 24-летняя жительница Витебска вела три экстремистских Telegram-канала. Там она якобы размещала чужие персональные данные, публиковала сообщения с призывами к захвату государственной власти и насильственному изменению конституционного строя Белоруссии, «размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинение в совершении преступлений».
Девушка стала фигуранткой дел по нескольким статьям: о разжигании розни, клевете, незаконных действиях с персональными данными, руководстве экстремистским формированием и призывах к захвату власти. Задержали ее еще 1 ноября в городе на Неве, она была заключена под стражу до 10 декабря. Свою вину Яна Пинчук отрицает, по её словам, в Петербурге она живёт четыре года. Работает официанткой, обзавелась регистрацией, но попыток сменить гражданство не предпринимала. В Белоруссию, со слов её молодого человека, последний раз ездила около года назад.