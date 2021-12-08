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Белоруссия требует экстрадировать из России задержанную в Петербурге официантку. Она вела протестные Telegram-каналы

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Белоруссия направила России документы на экстрадицию задержанной в Петербурге девушки Яны Пинчук. Ее подозревают в создании экстремистского формирования и призывах к захвату власти.

Как сообщает 8 декабря пресс-служба белорусского Следственного комитета, 24-летняя жительница Витебска вела три экстремистских Telegram-канала. Там она якобы размещала чужие персональные данные, публиковала сообщения с призывами к захвату государственной власти и насильственному изменению конституционного строя Белоруссии, «размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинение в совершении преступлений».

Девушка стала фигуранткой дел по нескольким статьям: о разжигании розни, клевете, незаконных действиях с персональными данными, руководстве экстремистским формированием и призывах к захвату власти. Задержали ее еще 1 ноября в городе на Неве, она была заключена под стражу до 10 декабря. Свою вину Яна Пинчук отрицает, по её словам, в Петербурге она живёт четыре года. Работает официанткой, обзавелась регистрацией, но попыток сменить гражданство не предпринимала. В Белоруссию, со слов её молодого человека, последний раз ездила около года назад.

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Комментарии (7)

265869937
Обвиняется в руководстве экстремистским формированием. Очень надеюсь, что таракана настигнет судьба Каддафи, или Чаушеску
Владислав М
Да уж, цельный президент боится официанку, смех да и только!
Dimitry Antonov
Это же что в голове Лукашенко происходит, если его власти угрожает официантка, находящаяся в другой стране? Это уже совсем не власть, а трясущаяся диктатура какая-то.
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