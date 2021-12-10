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Осужденного за разбой экс-главу Колпино оставили в колонии. Он ушел лечить депрессию и не вернулся на принудительные работы

Горсуд Петербурга отклонил жалобу осужденного за разбой экс-главы Колпино Вадима Иванова. Он хотел провести остаток срока на принудительных работах, но из-за неуважительных пропусков его вернули в колонию, сообщает 10 декабря объединенная пресс-служба городских судов.

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В 2017 году Иванова приговорили к 8 годам заключения в ИК строгого режима за разбойное нападение четырнадцатилетней давности. В прошлом году неотбытую часть срока заменили на принудительные работы — на 3 года и 10 месяцев, с удержанием 15 % зарплаты в доход государства.

Весной руководство исправительного центра обратилось в райсуд с просьбой вернуть осужденного в колонию. Иванов грешил отбыванием в больницу без уведомления администрации — например, в течение трех недель он лечил депрессию, а после выписки на работы самостоятельно не вернулся.

«За весь период отбывания наказания в виде принудительных работ Иванов зарекомендовал себя следующим образом: администрацией не поощрялся; за нарушения порядка и условий отбывания к нему неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия, в том числе в виде водворения в помещение для нарушителей; в течение года допустил три нарушения, предусмотренных ч.1 ст. 60.15 УИК РФ, однако в связи с нахождением на стационарном лечении вопрос о признании злостным нарушителем не рассмотрен», — уточняют в пресс-службе.

Колпинский райсуд вернул Иванова в колонию. Он подал жалобу, но горсуд посчитал наказание соответствующим.

Ранее «Фонтанка» писала, что за разбой Иванова исключат из «Единой России». Как установил суд, Иванов участвовал в налете на представительницу турфирмы Ольгу Макину, которая перевозила из Москвы 46 тысяч долларов. Главу Колпино задержали год назад, и несмотря на давность событий, Макина в суде заявила, что прекрасно запомнила межзубную щель, слоновьи ножки и густые брови обидчика.

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Едросс со слоновьими ножками и щелью в зубах.
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