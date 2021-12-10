Осужденного за разбой экс-главу Колпино оставили в колонии. Он ушел лечить депрессию и не вернулся на принудительные работы

Весной руководство исправительного центра обратилось в райсуд с просьбой вернуть осужденного в колонию. Иванов грешил отбыванием в больницу без уведомления администрации — например, в течение трех недель он лечил депрессию, а после выписки на работы самостоятельно не вернулся.

В 2017 году Иванова приговорили к 8 годам заключения в ИК строгого режима за разбойное нападение четырнадцатилетней давности. В прошлом году неотбытую часть срока заменили на принудительные работы — на 3 года и 10 месяцев, с удержанием 15 % зарплаты в доход государства.

«За весь период отбывания наказания в виде принудительных работ Иванов зарекомендовал себя следующим образом: администрацией не поощрялся; за нарушения порядка и условий отбывания к нему неоднократно применялись меры дисциплинарного воздействия, в том числе в виде водворения в помещение для нарушителей; в течение года допустил три нарушения, предусмотренных ч.1 ст. 60.15 УИК РФ, однако в связи с нахождением на стационарном лечении вопрос о признании злостным нарушителем не рассмотрен», — уточняют в пресс-службе.



Колпинский райсуд вернул Иванова в колонию. Он подал жалобу, но горсуд посчитал наказание соответствующим.



Ранее «Фонтанка» писала, что за разбой Иванова исключат из «Единой России». Как установил суд, Иванов участвовал в налете на представительницу турфирмы Ольгу Макину, которая перевозила из Москвы 46 тысяч долларов. Главу Колпино задержали год назад, и несмотря на давность событий, Макина в суде заявила, что прекрасно запомнила межзубную щель, слоновьи ножки и густые брови обидчика.

