У главы ставропольского ГИБДД, прославившегося золотым унитазом, нашли ещё множество домов

У задержанного летом начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, подозреваемого во взяточничестве, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, рассказал РИА Новости генеральный прокурор России Игорь Краснов. По его слова, все дома и машины изымут.



«Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства», — цитирует РИА прокурора 9 декабря.

