У главы ставропольского ГИБДД, прославившегося золотым унитазом, нашли ещё множество домов

У задержанного летом начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, подозреваемого во взяточничестве, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, рассказал РИА Новости генеральный прокурор России Игорь Краснов. По его слова, все дома и машины изымут.
«Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства», — цитирует РИА прокурора 9 декабря.
Кроме того, у подчиненных Сафонова, проходящих по его делу, выявлены активы на сотни миллионов рублей.
В июле в ходе спецоперации были задержаны начальник УГИБДД по Ставрополью Алексей Сафонов, бывший начальник отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД региона Виталий Мельчиков и четверо гражданских. Сафонова и его предполагаемых подельников подозревают в получении взятки в 19 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело и показал «скромный» дворец главы ставропольского ГИБДД, в котором позолочен даже унитаз. На заседании по избранию меры пресечения 21 июля полицейский заявил, что особняк принадлежит сожительнице, а к дизайнерскому ремонту он отношения не имеет.