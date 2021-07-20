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Следователи показали дворец главы УГИБДД Ставрополья. По уголовному делу о взятке проведено более 80 обысков

Следственный комитет показал дворец главы УГИБДД Ставрополья, задержанного по подозрению в коррупции

Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки в 19 млн рублей организованной группой под руководством начальника УГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Указанные пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД», — говорится в сообщении СК.

Участники группы под руководством Сафонова, по версии следователей, получили за выдачу таких пропусков взятку в 19 млн рублей. Всего по делу провели 80 обысков, в рамках которых изъяли «крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия». СК показал видео с «дворцом» начальника ГИБДД Ставрополья.

Вместе с Сафоновым задержаны 6 участников его группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по тому же региону Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, ранее депутат Госдумы Хинштейн сообщил, что вместе с Сафоновым якобы задержаны 35 человек, причем речь идет об организованном преступном сообществе. https://www.fontanka.ru/2021/07/20/70034153/

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Комментарии (42)

Mazzzz
Путинское барокко
baddancer
Если есть на свете рай - это Ставропольский край!
Noisymouse
А неча было в одно лицо пропуска выдавать... Поди, слили те, кому он своими деяниями мешал тех же зерновозов обирать. Делиииться надо было.
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