«Установлено, что на протяжении нескольких лет участники организованной группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Указанные пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД», — говорится в сообщении СК.
Участники группы под руководством Сафонова, по версии следователей, получили за выдачу таких пропусков взятку в 19 млн рублей. Всего по делу провели 80 обысков, в рамках которых изъяли «крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия». СК показал видео с «дворцом» начальника ГИБДД Ставрополья.
Вместе с Сафоновым задержаны 6 участников его группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по тому же региону Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, ранее депутат Госдумы Хинштейн сообщил, что вместе с Сафоновым якобы задержаны 35 человек, причем речь идет об организованном преступном сообществе. https://www.fontanka.ru/2021/07/20/70034153/