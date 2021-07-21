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Глава УГИБДД Ставрополья открестился от особняка и намекнул на дурновкусие сожительницы

Глава Ставропольского управления ГИБДД Алексей Сафонов, подозреваемый во взятках на 19 млн рублей, открестился от дворца с золотыми унитазами. На заседании по избранию меры пресечения 21 июля полицейский заявил, что особняк принадлежит сожительнице, а к дизайнерскому ремонту он отношения не имеет.

«Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен 5 лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал», — цитирует Сафонова РИА Новости.

В среду суд города Ессентуки отправил главу УГИБДД Ставрополья в СИЗО на два месяца.

По версии следствия, возглавляемая им преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Следователи считают, что участники группы получили взятки на сумму более 19 млн рублей.

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Комментарии (2)

Маргaрита
"открестился " - это новый метод против закона?
Barmaley_5e4d0211d3423
Интересно, ершик для унитаза такой же, как в известном дворце?
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