Глава УГИБДД Ставрополья открестился от особняка и намекнул на дурновкусие сожительницы

Глава Ставропольского управления ГИБДД Алексей Сафонов, подозреваемый во взятках на 19 млн рублей, открестился от дворца с золотыми унитазами. На заседании по избранию меры пресечения 21 июля полицейский заявил, что особняк принадлежит сожительнице, а к дизайнерскому ремонту он отношения не имеет.
«Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен 5 лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал», — цитирует Сафонова РИА Новости.
В среду суд города Ессентуки отправил главу УГИБДД Ставрополья в СИЗО на два месяца.
По версии следствия, возглавляемая им преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Следователи считают, что участники группы получили взятки на сумму более 19 млн рублей.