Глава УГИБДД Ставрополья открестился от особняка и намекнул на дурновкусие сожительницы

Глава Ставропольского управления ГИБДД Алексей Сафонов, подозреваемый во взятках на 19 млн рублей, открестился от дворца с золотыми унитазами. На заседании по избранию меры пресечения 21 июля полицейский заявил, что особняк принадлежит сожительнице, а к дизайнерскому ремонту он отношения не имеет.



«Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен 5 лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал», — цитирует Сафонова РИА Новости.