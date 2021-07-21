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Главу ГИБДД Ставрополья, прославившегося золотым унитазом, суд отправил в СИЗО

Суд в Ессентуках на два месяца арестовал главу ставропольского управления ГИБДД Алексея Сафонова. Об этом 21 июля сообщает РИА Новости.

О задержании Сафонова стало известно накануне благодаря депутату Госдумы Александру Хинштейну. Он первым опубликовал фото интерьеров особняка, в котором жил начальник ГИБДД. СК также выложил в сеть кадры оперативной съемки из «дворца» с золотыми канделябрами и унитазами.

По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Следователи считают, что участники группы получили взятки на сумму более 19 млн рублей.

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Комментарии (4)

266171949
взяток на 19кк при таком дворце? Они порядок-другой не перепутали?
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