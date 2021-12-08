Новорожденная девочка умерла в кровати с выпившей матерью в Ломоносове

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, накануне около пяти утра в дежурную часть главка полиции через службу 112 позвонил 40-летний мужчина из Ломоносова. Он сказал, что в квартире дома 30 по улице Красного Флота умер его ребенок. Прибывший на место наряд обнаружил труп девочки, родившейся месяц назад.



Была опрошена 34-летняя мать. Установлено, что во вторник вечером она с ребенком поднялась к соседям. Там она выпила и решила лечь спать, не возвращаясь домой. Ребенка положила с собой, а когда проснулась, увидела, что дочь не дышит.

