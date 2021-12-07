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Обыски по делу Громова затронули других чиновников

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Врио главы Калининского района вместо задержанного Громова назначен Владимир Ростовский

Временно исполняющим обязанности главы Калининского района Петербурга стал Владимир Ростовский. Информацию о назначении 7 декабря подтвердили в пресс-службе администрации.

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6 декабря стало известно об отставке с поста главы Калининского района Ивана Громова. Сегодня утром его задержали в качестве подозреваемого. Ему вменяют хищение 250 миллионов рублей.

Владимир Ростовский ранее был заместителем главы районной администрации. В его ведении находились вопросы городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, энергетики, текущего ремонта и содержания дорог и дорожного строительства, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности.

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Комментарии (6)

angel of death
а где же резюме этого гражданина? расскажите поподробнее, кого ставят на смену и состоит ли он в той же партии, что и предыдущий казнокрад?
Cashmare
а тамбовский и солнцевский будут?
sakorol
Никола Питерский
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