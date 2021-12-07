Врио главы Калининского района вместо задержанного Громова назначен Владимир Ростовский

6 декабря стало известно об отставке с поста главы Калининского района Ивана Громова. Сегодня утром его задержали в качестве подозреваемого. Ему вменяют хищение 250 миллионов рублей.



Владимир Ростовский ранее был заместителем главы районной администрации. В его ведении находились вопросы городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, энергетики, текущего ремонта и содержания дорог и дорожного строительства, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности.

