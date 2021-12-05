Отец арестованного экс-помощника доктора Курпатова обратился к Бастрыкину и Грефу

«Мы оказались заложниками системы и Андрея Курпатова», — говорится в датированном 5 декабря письме.
По словам Иевского-старшего, ключевым аспектом в уголовном деле стал гомосексуализм. Алексей Иевский работал у Курпатова помощником, был втянут в интимные отношения. После ссоры молодой человек предложил поделить совместно нажитое пополам, доктор отказался и заявил в полицию о хищении у него ценностей примерно на 15 миллионов рублей, включая подарки в виде сережек и наручных часов. Отказ Иевского-младшего подписывать признательные показания привел к последовательному продлению ареста до конца года.
В письме упоминается завещание Алексея. В случае его смерти все движимое и недвижимое имущество переходит Курпатову.
«Сыну грозит смертельная опасность, — уверен Иевский-старший. — Я прошу прекратить беззаконие и тот водевиль, который устраивает Курпатов».
Председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова автор письма просит взять расследование под личный контроль. Германа Грефа — обратить внимание на «неприемлемое» поведение Курпатова, который возглавляет лабораторию нейронаук Сбербанка.
Андрей Курпатов заявлял, что его бизнес подвергся рейдерскому захвату, и в виновности своего помощника он уверен.