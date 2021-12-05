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Отец арестованного экс-помощника доктора Курпатова обратился к Бастрыкину и Грефу

Петербуржец Константин Иевский опубликовал открытое письмо об обстоятельствах уголовного дела своего сына Алексея, попавшего в СИЗО по заявлению популярного психолога Андрея Курпатова.

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Фото: скрин Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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«Мы оказались заложниками системы и Андрея Курпатова», — говорится в датированном 5 декабря письме.

По словам Иевского-старшего, ключевым аспектом в уголовном деле стал гомосексуализм. Алексей Иевский работал у Курпатова помощником, был втянут в интимные отношения. После ссоры молодой человек предложил поделить совместно нажитое пополам, доктор отказался и заявил в полицию о хищении у него ценностей примерно на 15 миллионов рублей, включая подарки в виде сережек и наручных часов. Отказ Иевского-младшего подписывать признательные показания привел к последовательному продлению ареста до конца года.

В письме упоминается завещание Алексея. В случае его смерти все движимое и недвижимое имущество переходит Курпатову.

«Сыну грозит смертельная опасность, — уверен Иевский-старший. — Я прошу прекратить беззаконие и тот водевиль, который устраивает Курпатов».

Председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова автор письма просит взять расследование под личный контроль. Германа Грефа — обратить внимание на «неприемлемое» поведение Курпатова, который возглавляет лабораторию нейронаук Сбербанка.

Андрей Курпатов заявлял, что его бизнес подвергся рейдерскому захвату, и в виновности своего помощника он уверен.

Фото: скрин Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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Комментарии (37)

hal9000
Мдаа..курпатов конеЧно жестко обделался...но следаки я думаю тоже не дураки..дело тут прибыльное..поэтому долгое..пока все не выкачают из данного персонажа ..короч эт дело не одного года..)
52525252
Какая мерзота и ...,..........
SNOW
Сына оказывается "втянули" в педерастические отношения, сам он не хотел. Тогда папаше, который активно педалирует тему гомосексуальности, надо писать заявление об изнасиловании сынка доктором.
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