Не стало соавтора «Русского транзита» Андрея Измайлова

В Петербурге скончался писатель Андрей Измайлов, — сообщает 3 декабря «Лаборатория фантастики». Постоянному участнику знаменитого семинара Бориса Стругацкого было 67 лет.



Советский и российский прозаик и журналист родился в Баку, работал гидрологом, затем дезактиваторщиком на ЛАЭС в Сосновом бору. Параллельно в 1970-е начал публиковаться.



Среди самых известных его сочинений — трилогия «Русский транзит», написанная им совместно с Вячеславом Барковским. На ее основе в 1994 году вышел одноименный детективный сериал, в котором сыграли Евгений Сидихин, Игорь Дмитриев, Андрей Ургант, Анна Самохина и другие. Впрочем, телепродукт, при создании которого писателя не упомянули в титрах, он сам считал неудачным.

