Не стало соавтора «Русского транзита» Андрея Измайлова

В Петербурге скончался писатель Андрей Измайлов, — сообщает 3 декабря «Лаборатория фантастики». Постоянному участнику знаменитого семинара Бориса Стругацкого было 67 лет.
Советский и российский прозаик и журналист родился в Баку, работал гидрологом, затем дезактиваторщиком на ЛАЭС в Сосновом бору. Параллельно в 1970-е начал публиковаться.
Среди самых известных его сочинений — трилогия «Русский транзит», написанная им совместно с Вячеславом Барковским. На ее основе в 1994 году вышел одноименный детективный сериал, в котором сыграли Евгений Сидихин, Игорь Дмитриев, Андрей Ургант, Анна Самохина и другие. Впрочем, телепродукт, при создании которого писателя не упомянули в титрах, он сам считал неудачным.
Опубликовал триллеры «Покровитель» (1996) и «Шапочный разбор» (1998), книгу «Считаю до трех!» (2000), был одним из авторов книг по мотивам телесериала «Секретные материалы», автором новеллизаций фильмов «Жмурки» и «Бой с тенью».
Ранее стало известно об уходе другого участника семинара Бориса Стругацского — Андрея Балабухи.