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Писатель-фантаст Андрей Балабуха умер в Петербурге

В Петербурге на 75-м году жизни скончался писатель-фантаст Андрей Балабуха. Печальную новость утром 3 декабря подтвердила его супруга. В последнее время Балабуха тяжело болел, однако не хотел обращаться к врачам.

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«Андрей долго болел, больше года, и состояние неуклонно ухудшалось. Я это видела яснее других, поскольку постоянно находилась рядом, — написала жена Андрея Балабухи Татьяна Громова в «ВКонтакте». — Серьёзные проблемы с ЖКТ, артроз, подагра (...) В сентябре отказали ноги — и пространство перемещения сузилось от квартирных полусотни квадратных метров до прямоугольника кровати».

При этом, по словам Громовой, её муж категорически не хотел попадать в больницу — был уверен, что не вернётся оттуда. До последнего он не падал духом, продолжал работать, встречался с учениками и коллегами, слушал аудиокниги. Когда же ему стало хуже, 28 ноября, супруга, несмотря на его запрет, всё-таки вызвала Балабухе скорую.

«В четверг, 2 декабря, при проведении реанимационных процедур Андрей Дмитриевич ушёл от нас. Инсульт ствола головного мозга... Выраженный атеросклероз сосудов… Отёк лёгких», — прокомментировала Татьяна Громова.

Книги Андрея Балабухи начали выходить в печать с 1966 года. В 1992 году писатель стал лауреатом премии имени И. Ефремова за общий вклад в отечественную фантастику, а в 1993-м был удостоен литературной премии им. Беляева за серию критических статей об англо-американских писателях-фантастах. В 2006 году получил Беляевскую премию за научно-художественную книгу «Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было».

Дата и место прощания с писателем станут известны позднее.

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