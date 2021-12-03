Писатель-фантаст Андрей Балабуха умер в Петербурге

«Андрей долго болел, больше года, и состояние неуклонно ухудшалось. Я это видела яснее других, поскольку постоянно находилась рядом, — написала жена Андрея Балабухи Татьяна Громова в «ВКонтакте». — Серьёзные проблемы с ЖКТ, артроз, подагра (...) В сентябре отказали ноги — и пространство перемещения сузилось от квартирных полусотни квадратных метров до прямоугольника кровати».
При этом, по словам Громовой, её муж категорически не хотел попадать в больницу — был уверен, что не вернётся оттуда. До последнего он не падал духом, продолжал работать, встречался с учениками и коллегами, слушал аудиокниги. Когда же ему стало хуже, 28 ноября, супруга, несмотря на его запрет, всё-таки вызвала Балабухе скорую.
«В четверг, 2 декабря, при проведении реанимационных процедур Андрей Дмитриевич ушёл от нас. Инсульт ствола головного мозга... Выраженный атеросклероз сосудов… Отёк лёгких», — прокомментировала Татьяна Громова.