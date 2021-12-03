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«Доверие строится на открытости». Российские ученые потребовали от властей публиковать данные о вакцинации, сославшись на опыт других стран

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Российские ученые, врачи и популяризаторы науки написали коллективное письмо, потребовав от властей более полно раскрыть данные о вакцинации. По их словам, закрытость государства существенно затрудняет открытый разговор с людьми, которые сомневаются в том, чтобы сделать прививку.

Создатели петиции напомнили, что Россия — одна из первых стран мира, в которой начали вакцинировать от коронавируса, однако доля тех, кто приобрел активный иммунитет от COVID-19 таким способом, намного ниже, чем в других развитых странах. Подписанты предположили, что причина этого кроется в недоверии.

«Доверие строится на открытости, а единственный способ спокойно и аргументированно парировать недостоверные утверждения — это сослаться на официальные или научные данные. В США, Израиле и Европе регулярно публикуется статистика по побочным эффектам, случаям заражения и смерти, в том числе с разбивками по разным вакцинам и возрастным группам. К сожалению, этого нельзя сказать о России», — гласит текст обращения.

По словам авторов коллективного письма, Роспотребнадзор собирает и не публикует статистику по геномам коронавируса, а также передает в международную базу только часть информации о доступных вакцинах.

«Есть результаты клинических испытаний «Гам-КОВИД-Вака», или «Спутника V», и «Спутника Лайт» в научном журнале The Lancet. Однако данных об эффективности «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» нет. Сайт «Стопкоронавирус» стал публиковать информацию о числе привитых, однако без истории и каких-либо других данных. В то же время собирается и уже собрано огромное количество данных о безопасности и эффективности вакцины после регистрации. Собирается — но не публикуется», — добавляют авторы петиции.

Ссылаясь на нормативные акты, в числе которых Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», указ президента «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и другие, подписанты потребовали открыть сведения о пандемии и вакцинации. По их словам, информация должна не содержать персональных данных, представлять весь период пандемии, быть машиночитаемой и доступной для скачивания любому человеку.

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Комментарии (11)

Аппаратчик мокрой классификации
Это не учёные! Это иноагенты! :)))
SWd
Доверие строится на открытости - это факт. Но ученые, вроде бы умные люди, не понимают от кого они требуют открытости? Для Урфина Джюса и его деревянных солдат это не положено.
266456205
Ой, ну опубликуют сильно приукрашенные данные. Ктож поверит? Им нужна нажива, нам нужно сохранить в целости наши шкуры
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