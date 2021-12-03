«Доверие строится на открытости». Российские ученые потребовали от властей публиковать данные о вакцинации, сославшись на опыт других стран

Создатели петиции напомнили, что Россия — одна из первых стран мира, в которой начали вакцинировать от коронавируса, однако доля тех, кто приобрел активный иммунитет от COVID-19 таким способом, намного ниже, чем в других развитых странах. Подписанты предположили, что причина этого кроется в недоверии.

Российские ученые, врачи и популяризаторы науки написали коллективное письмо, потребовав от властей более полно раскрыть данные о вакцинации. По их словам, закрытость государства существенно затрудняет открытый разговор с людьми, которые сомневаются в том, чтобы сделать прививку.

«Доверие строится на открытости, а единственный способ спокойно и аргументированно парировать недостоверные утверждения — это сослаться на официальные или научные данные. В США, Израиле и Европе регулярно публикуется статистика по побочным эффектам, случаям заражения и смерти, в том числе с разбивками по разным вакцинам и возрастным группам. К сожалению, этого нельзя сказать о России», — гласит текст обращения.



По словам авторов коллективного письма, Роспотребнадзор собирает и не публикует статистику по геномам коронавируса, а также передает в международную базу только часть информации о доступных вакцинах.



«Есть результаты клинических испытаний «Гам-КОВИД-Вака», или «Спутника V», и «Спутника Лайт» в научном журнале The Lancet. Однако данных об эффективности «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» нет. Сайт «Стопкоронавирус» стал публиковать информацию о числе привитых, однако без истории и каких-либо других данных. В то же время собирается и уже собрано огромное количество данных о безопасности и эффективности вакцины после регистрации. Собирается — но не публикуется», — добавляют авторы петиции.

