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Умер ранее осуждённый за взятки экс-замдиректора ФСИН Баринов

Приговорённый к 3,5 годам строгого режима и отбывший наказание экс-замначальника ФСИН Николай Баринов умер на 63-м году жизни. Он вышел на свободу год назад.

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Бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов скончался на 63-м году жизни. Об этом в воскресенье, 28 ноября, в своём Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн.

Напомним, что в июне 2019 года экс-замдиректора ФСИН Баринов был приговорён к 3,5 годам колонии строгого режима и почти миллионному штрафу за получение взяток. Хинштейн уточнил, что на свободу Баринов вышел год назад.

«Фонтанка» неоднократно писала о деле Николая Баринова. Как установил суд, генерал договорился со строителями нового следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино о выплате взяток в размере 12% от сумм, поступавших на счета компаний-подрядчиков — «ГСК» и «Петроинвест». Деньги Баринов лично получал с ноября 2007-го по август 2008 года от руководителей этих компаний — Виктора Кудрина и Руслана Хамхокова. Хамхоков получил условный срок, уголовное преследование Кудрина было прекращено в январе 2021 года.

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Комментарии (14)

263835961
главный вопрос - привитый спутником был?
sergeyspb
это огромная потеря для власти . Взяточник,вор, тюремщик , там и убийство было. траур надо объявить
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