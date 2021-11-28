Умер ранее осуждённый за взятки экс-замдиректора ФСИН Баринов

Бывший заместитель директора ФСИН России Николай Баринов скончался на 63-м году жизни. Об этом в воскресенье, 28 ноября, в своём Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн.

Напомним, что в июне 2019 года экс-замдиректора ФСИН Баринов был приговорён к 3,5 годам колонии строгого режима и почти миллионному штрафу за получение взяток. Хинштейн уточнил, что на свободу Баринов вышел год назад.



«Фонтанка» неоднократно писала о деле Николая Баринова. Как установил суд, генерал договорился со строителями нового следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино о выплате взяток в размере 12% от сумм, поступавших на счета компаний-подрядчиков — «ГСК» и «Петроинвест». Деньги Баринов лично получал с ноября 2007-го по август 2008 года от руководителей этих компаний — Виктора Кудрина и Руслана Хамхокова. Хамхоков получил условный срок, уголовное преследование Кудрина было прекращено в январе 2021 года.

